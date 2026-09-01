DURAS IMÁGENES | El momento en el que la mujer que apuñaló a dos personas en Times Square es abatida

La Policía de Nueva York ha tenido que abatir a una mujer armada con cuchillos en Times Square por el apuñalamiento a dos personas. Una de las víctimas ha fallecido, mientras que la otra se encuentra herida de gravedad. Los hechos han ocurrido a plena luz del día.

Las autoridades han confirmado que la mujer tendría problemas de salud mental. En un primer momento, recibió una descarga de una pistola táser. Tras seguir amenazando a los agentes, le propinaron dos disparos. La Policía ha descartado la hipótesis de un ataque terrorista.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.