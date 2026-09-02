Apuñalan a una bebé recién nacida en 15 ocasiones y la abandonan sobre una lavadora

Una bebé recién nacida fue apuñalada 15 veces previo a ser envuelta en una toalla y ser colocada encima de una lavadora dentro de un cobertizo. La madre de la bebé es una de las supuestas culpables del atroz asesinato que ha llevado a su hija a la muerte. Esto dicen las fuentes consultadas por el diario 'The Sun'.

Los cinco acusados están bajo custodia policial

Por el momento, hay cinco personas acusadas por el terrible crimen, incluso una menor de edad. La recién nacida sufrió 33 lesiones, incluidos 15 "apuñalamientos separados en su cara y torso, por delante y por detrás". Los detectives iniciaron una investigación por asesinato después de recibir una llamada de una propiedad en Sheffield a las 5:58 de la madrugada del domingo tras recibir avisos sobre la seguridad de una bebé. Los cuatro acusados adultos están acusados de asesinato, de causar o permitir la muerte de un menor y de obstrucción a la justicia por tomar medidas para ocultar el asesinato de una bebé. La adolescente, que no puede ser identificada por motivos legales, está acusada de obstrucción a la justicia. Los cinco acusados del crimen están en prisión preventiva.

Continúa la investigación del crimen de la bebé

Dos mujeres, de 26 y 37 años, que fueron detenidas bajo sospecha de asesinato, permanecen en libertad bajo fianza. Una quinta persona también ha sido acusada de obstrucción a la justicia. Los agentes continúan en la zona realizando investigaciones mientras prosigue la investigación por asesinato. Lauren Costello, fiscal jefe adjunta de la Fiscalía de Yorkshire y Humber, declaró que "la Fiscalía de la Corona ha decidido procesar a cuatro personas por asesinato tras una investigación policial sobre la muerte de una bebé recién nacida en la zona de Wincobank".