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NARCOTRÁFICO

Tres agentes heridos tras ser embestidos por una narcolancha en la Región de Murcia

El incidente se produjo durante una operación contra embarcaciones dedicadas al llamado "petaqueo" y los dos tripulantes han sido detenidos.

Imagen de archivo de narcolanchas

Imagen de archivo de narcolanchas EuropaPress/Archivo

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Pepe Ribas
Publicado:

Tres agentes de la Guardia Civil han resultado heridos en el día de hoy después de que una embarcación relacionada con el narcotráfico embistiera la patrullera en la que navegaban en aguas de Cabo Cope, en la región de Murcia. El incidente se produjo durante una operación contra embarcaciones dedicadas al llamado "petaqueo", una práctica vinculada al narcotráfico que consiste en suministrar combustible a otras embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales.

Dos detenidos tras la embestida

Los dos tripulantes de la narcolancha fueron finalmente detenidos por los agentes, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El caso ya ha pasado a disposición judicial y serán las diligencias las que determinen las circunstancias exactas de la embestida y las responsabilidades de los detenidos.

Un agente ha recibido cinco puntos de sutura

Tras el choque premeditado del barco agresor, los tres agentes de servicio resultaron heridos. Incluso uno de ellos ha recibido cinco puntos de sutura como consecuencia del incidente; los otros dos solo sufrieron heridas de menor consideración. La AUGC ha denunciado el riesgo al que se enfrentan los agentes que trabajan contra el narcotráfico en el litoral mediterráneo.

La AUGC pide más medios para luchar contra el narcotráfico

La asociación de guardias civiles ha criticado que tengan que enfrentarse a organizaciones criminales con medios que considera insuficientes. "Rozamos otra vez la desgracia en nuestras aguas", ha denunciado la organización, que ha trasladado además su apoyo a los agentes heridos y ha reclamado mejores medios para las unidades que trabajan contra el narcotráfico.

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