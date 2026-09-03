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Mourinho, contundente con Asencio: "Errores todos los hacemos, pero acumularlos es una cosa diferente"

El entrenador del Real Madrid recuerda que un futbolista blanco representa al club "24 horas al día" y admite que no está feliz con la situación.

José Mourinho en rueda de prensa

Mourinho, contundente con Asencio tras su condena por conducir ebrio | EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

José Mourinho se ha pronunciado con contundencia sobre la situación de Raúl Asencio después de que el defensa del Real Madrid fuera condenado a pagar una multa de 14.400 euros y a ocho meses sin poder conducir por hacerlo bajo los efectos del alcohol.

El entrenador portugués reconoció que ya mantuvo una conversación con el futbolista cuando regresó al Real Madrid por diferentes asuntos relacionados con su pasado y quiso diferenciar el comportamiento profesional que observa diariamente en Valdebebas de lo que sucede fuera de las instalaciones del club.

"Hablé con él cuando llegué. En función de cosas del pasado. Desde que llegué ya no hablo más de situaciones fuera de Valdebebas. En Valdebebas es un profesional de verdad. Cuando estaba bien nadie entrenaba más y mejor que él, ahora que está lesionado es el primero en llegar, el último en salir... Es una dedicación extrema en su recuperación. Pero un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año", dijo Mourinho en rueda de prensa.

El técnico dejó claro que pertenecer al Real Madrid exige mantener determinadas responsabilidades también fuera del terreno de juego: "Todo lo que haces fuera de tu área profesional daña el prestigio de un club que es intocable. Con esto te estoy diciendo, prácticamente, que no estoy feliz. Errores todos los hacemos, pero errores acumulados es una cosa diferente", continuó.

El Real Madrid abre un expediente a Asencio

Mourinho confirmó además que el club ha tomado medidas después de lo sucedido y ha abierto un expediente al defensa: "El club ha abierto un expediente. Continuará lesionado mínimo un par de semanas más. Y eso me ayuda a estar fuera de ese problema. Lo que define bien mi modo de reaccionar a todo esto es que un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día", declaró.

El portugués no quiso adelantar qué consecuencias deportivas podría tener la situación ni si Asencio continuará entrando en sus planes cuando esté disponible.

Su lesión mantendrá al futbolista alejado de los terrenos de juego durante al menos un par de semanas, por lo que Mourinho considera que no necesita tomar ahora una decisión inmediata sobre su presencia en el equipo.

Condenado por conducir bajo los efectos del alcohol

Las palabras de Mourinho llegan después de conocerse la condena impuesta al jugador por conducir bajo los efectos del alcohol. Asencio deberá abonar una multa de 14.400 euros y no podrá conducir durante ocho meses.

La situación ha provocado el malestar del entrenador y la apertura del expediente interno por parte de un Real Madrid que estudiará ahora el caso.

Mourinho, en cualquier caso, quiso reconocer también la actitud profesional del futbolista dentro de Valdebebas, especialmente durante el proceso de recuperación de la lesión que atraviesa actualmente.

Asencio afronta este jueves otro juicio

La situación judicial del defensa tiene además otro frente abierto. Asencio afronta este jueves el juicio relacionado con un vídeo sexual que presuntamente grabaron tres de sus antiguos compañeros de la cantera del Real Madrid con dos jóvenes que entonces tenían 17 y 18 años en Gran Canaria.

En el caso de Asencio, la acusación está relacionada con haber mostrado a otra persona un vídeo que recibió en su teléfono móvil.

El futbolista afronta actualmente una petición de dos años y medio de prisión por dos delitos contra la intimidad, aunque la Fiscalía ya ha adelantado que está dispuesta a retirar esa petición si las dos mujeres confirman durante el juicio que han perdonado al jugador, tal y como ya manifestaron durante la instrucción.

Esta posibilidad responde al carácter semipúblico del delito que se atribuye al futbolista en el Código Penal español. En este tipo de procedimientos, el perdón de las personas afectadas puede extinguir la responsabilidad penal en los términos previstos legalmente.

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