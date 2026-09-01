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Encuentran a un bebé muerto con 10 puñaladas junto a juguetes sexuales en una maleta en Atenas

La Policía acudió al apartamento ante las quejas mostradas por el propietario por el impago del alquiler, la negativa de los inquilinos a marcharse y el presunto consumo de drogas.

Imagen de archivo de una maleta

Imagen de archivo de una maleta Pexels

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Un bebé de unos ocho o nueve meses ha sido localizado muerto con más de 10 puñaladas en un apartamento vacacional en Atenas. Los padres han sido detenidos. Las autoridades ya investigan el caso, según detallan 'Metro' y 'Ekathimerini'.

Fue el domingo cuando se descubrió el cuerpo en un alojamiento alquilado a través de una conocida plataforma en la calle Thasos, en Kypseli en el interior de una maleta que llevaban una mujer alemana de 38 años y su hija de 15 años cuando se preparaban para marcharse.

En un primer momento, detallan los medios citados, la mujer declaró a las autoridades que el bebé era su propio hijo y que había fallecido hacía unos ocho meses.

La mujer y su pareja fueron detenidos

La mujer, su pareja griega de 43 años, y su hija fueron arrestados por supuestamente no denunciar el hallazgo de un cadáver. Un hombre afgano de 26 años, que afirma tener una relación sentimental con la hija, también fue detenido por cargos relacionados con drogas.

Por el momento, la hija y los dos niños, de nueve y doce años, permanecen bajo custodia protectora en el Hospital Infantil Agia Sophia mientras se realizan pruebas de ADN para establecer su parentesco con los supuestos padres.

Juguetes sexuales en la maleta

La Policía también encontró juguetes sexuales en la maleta. El domingo por la tarde acudieron al apartamento ante las quejas mostradas por el propietario ante el impago del alquiler, la negativa de los inquilinos a marcharse y el presunto consumo de drogas.

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