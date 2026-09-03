Estados Unidos acelera la firma de acuerdos del gobierno de Venezuela con empresas estadounidenses

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, concluyó este miércoles una visita de dos días a Caracas en la que participó en la firma de nuevos contratos de las compañías Chevron y Eni, así como con la eléctrica General Electric (GE) Vernova con el Gobierno venezolano. "La misión del presidente Trump en Venezuela es directa y sencilla: traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela", destacó Wright.

Uno de los principales anuncios llegó de la mano de Chevron. La petrolera estadounidense comunicó que prevé invertir más de 7.000 millones de dólares en Venezuela durante los próximos cinco años y que sus planes contemplan duplicar la producción de sus operaciones en el país hasta alcanzar aproximadamente 600.000 barriles diarios, tomando como referencia la producción de 2026.

Esta firma llega apenas unos días después del acuerdo entre la Administración Trump y el Gobierno interino de Venezuela que da a Estados Unidos el 20% de las reservas de crudo de Venezuela. "El mayor acuerdo petrolero de la historia", celebró Trump en Truth Social el mismo día de la firma del acuerdo.

Ahora, Chris Wright, tras su viaje, explica que "el presidente Trump no quería ir a una velocidad lenta, sino que quería ir a la velocidad más rápida posible para transformar a Venezuela". Sin embargo, Trump ha sido preguntado recientemente por la celebración de elecciones en Venezuela. Y si bien el país americano parece preparado para firmar acuerdos y entregar crudo a Estados Unidos, el presidente considera que “no están listos todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el gobierno”.

Un gobierno que casi nueve meses después sigue siendo interino tras la operación estadounidense para detener a Nicolás Maduro. Muchos venezolanos vieron este paso como un cambio de régimen. Sin embargo, siguen esperando todavía a la celebración de unas elecciones libres.