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VÍDEO | Sale de casa y un rayo le alcanza de lleno: sobrevive y consigue levantarse por su propio pie

No sufrió quemaduras ni lesiones graves y fue dado de alta al día siguiente.

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Sale de casa y un rayo le alcanza de lleno: El hombre sobrevive y consigue levantarse por su propio pie | Antena 3 Noticias

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Pepe Ribas
Publicado:

Un hombre ha sobrevivido al impacto de un rayo cuando se disponía a salir de su casa en Staten Island, Nueva York. La primera reacción fue caer al suelo, pero, pese a la descarga, nunca perdió el conocimiento y consiguió volver a ponerse en pie y pedir ayuda. Se trata de Thomas Fahmy, que se dirigía a una cita con el dentista cuando fue alcanzado por el rayo. Según fuentes del NBC New York.

Una vecina le ayudó tras el impacto.

El impacto le provocó un intenso dolor, hormigueo y entumecimiento en las piernas. A pesar del impacto, no perdió el conocimiento. Las imágenes muestran cómo consigue levantarse y caminar hasta una vivienda cercana para pedir ayuda. Una vecina, Stephanie Homan, acudió al escuchar sus gritos y fue quien le ayudó después del impacto. Fahmy fue trasladado al Staten Island University Hospital, donde permaneció bajo observación durante toda la noche. Los médicos le realizaron varias pruebas y, pese a la violencia de la descarga, no sufrió quemaduras ni lesiones graves. Recibió el alta al día siguiente y, pocos días después, ya había vuelto al trabajo.

Una nueva manera de afrontar la vida

El ciudadano llevaba un paraguas cuando fue alcanzado. Según la CDC, el 90% de las personas alcanzadas por un rayo sobreviven. El propio Fahmy asegura que la experiencia le ha hecho cambiar su manera de afrontar la vida. El domingo acudió a la iglesia para dar gracias por haber sobrevivido.

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