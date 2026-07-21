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Aumentan a 967 los muertos y a 2.423 los casos por ébola en la República Democrática del Congo

Es la tercera peor epidemia registrada en el país congoleño. Cinco provincias se han visto afectadas

El ébola en RDC deja más de 860 muertos tras la confirmación de 36 fallecidos más en las últimas horas

El ébola en RDC deja más de 860 muertos tras la confirmación de 36 fallecidos más en las últimas horas EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Este martes, los casos de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) han aumentado. El Gobierno ha elevado a 967 el número de muertos y a 2.423 el de casos confirmados. El pasado 15 de mayo se declaró un brote en el país, y el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios, sitúa la tasa de letalidad en el 39,9%.

Además también ha personas en "aislamiento u hospitalización", concretamente 734, mientras que 469 han logrado recuperarse y la tasa de rastreo de contactos asciende al 81,1%. Por el momento, solo cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele (este), así como Tshopo (centro-norte).

El ministerio señalaban que "Los equipos sanitarios continúan con las operaciones de vigilancia, atención y seguimiento de los contactos con el fin de contener la propagación de la enfermedad". Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha alertado en su propio boletín que "los resultados del seguimiento de contactos siguen siendo insuficientes", por lo que se necesita "un refuerzo" de la vigilancia.

Es más, al extenderse el brote por el territorio "subraya la necesidad de mantener simultáneamente intervenciones intensivas en el epicentro y actividades de preparación en las provincias vecinas", ya que los datos indican una "transmisión comunitaria continuada".

La peor epidemia

Hace poco más de dos meses, en la provincia de Ituri se declaró el brote de ébola, que terminó propagándose en Uganda registrando 20 casos. Pero a diferencia del país congoleño, el último paciente ingresado fue dado de alta el pasado jueves, iniciando así una cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios para poder declarar el fin del brote.

Se trata de la cepa Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que, la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe vacuna autorizada o tratamiento específico. Del mismo modo que considera que el riesgo de expansión del brote en áfrica subsahariana es "alto", así como "bajo" a escala global.

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada y es la decimoséptima que afecta al país. Entre 20114 y 2016 otro brote que afectó a África Occidental dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios, mientras que entre 2018 y 2020 afectó a RDC causando 2.299 muertes y 3.481 casos.

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