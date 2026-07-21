Un nacimiento "inaudito": una mujer da a luz a cuatrillizas idénticas concebidas de forma natural

Una de entre 700.000 nacimientos, es la probabilidad médica de dar a luz de forma natural a cuatrillizos. Es el caso de Emily, Harriet, Catherine y Alexa, cuatro niñas que nacieron el pasado 14 de julio en el Royal Brisbane Women´s Hospital. Su historia ha llamado la atención a los médicos por lo extraordinario de un embarazo que se produjo de forma natural y que, fue considerado de "riesgo extremadamente alto".

La madre, Jenitar Na'amoana, de 34 años, y su marido, Jortham, ya tenían cuatro hijos cuando recibieron la noticia de que esperaban cuatrillizos. Según explicó el hospital, la reacción de la pareja fue de una "enorme sorpresa".

Los cuatro bebés nacieron por cesárea en la semana 28 y 4 días de embarazo. En estos casos, los médicos suelen actuar con mucha prudencia porque el parto múltiple aumenta los riesgos tanto para la madre como para los recién nacidos. Por eso, el equipo médico ingresó a Na'amoana en la semana 25 para vigilar de cerca su evolución y la de las bebés.

La doctora Alexa Bendall, especialista en medicina materno-fetal y obstetricia, acompañó a la madre desde el inicio del embarazo. La médica aseguró que la probabilidad de concebir cuatrillizos idénticos de manera espontánea es de "uno entre 15 millones de embarazos", una cifra que ya de por sí resulta asombrosa. Además, subrayó que el hecho de que las cuatro niñas compartieran la misma placenta era algo "inaudito".

Hasta la semana 28

A pesar de que se trata de que este tipo de nacimientos es un proceso complejo, el desenlace fue muy positivo. Bendall firmó que el objetivo siempre fue llegar, al menos, a la semana 28, y celebró que las bebés nacieran "preciosas y sanas". También destacó la fortaleza de la madre, de quien dijo que había afrontado todo "con entereza desde el primer día".

Por su parte, la madre expresó que su familia sentía los corazones "rebosantes de gratitud" después del nacimiento de sus hijas. Las pequeñas permanecerán en la unidad de cuidados intensivos neonatales hasta alcanzar el término completo, aunque el hospital señaló que "actualmente se encuentran extraordinariamente bien".

Por otro lado, una de las niñas lleva el nombre de la doctora, un gesto que la médica describió como "un hermoso homenaje".

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