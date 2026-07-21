Burnham elimina el IVA de las facturas de electricidad en Reino Unido en su primer gran anuncio como primer ministro

El nuevo jefe del Gobierno británico financiará la medida con la cancelación del programa de identificación digital impulsado por el anterior Ejecutivo. El anuncio coincide con la confirmación de los principales nombramientos de su gabinete.

Esta ha sido su primera gran medida política tras asumir el cargo. La decisión, presentada como un alivio inmediato para millones de familias ante el elevado coste de la energía, será financiada mediante la cancelación del programa nacional de identificación digital promovido por el anterior Gobierno. Según el nuevo Ejecutivo, la supresión del impuesto permitirá reducir el importe de las facturas domésticas y reforzar el poder adquisitivo de los hogares en un contexto marcado por la presión del coste de la vida. Burnham ha defendido que el ahorro obtenido al paralizar el desarrollo del sistema de identificación digital permitirá compensar el impacto presupuestario de la medida sin incrementar la presión fiscal.

El programa de identificación digital había sido una de las principales apuestas del anterior primer ministro, Keir Starmer, quien sostenía que la implantación de una identificación obligatoria para los trabajadores contribuiría a combatir el empleo irregular y facilitaría la detección de inmigrantes que desempeñan actividades laborales de forma ilegal. Además, el proyecto pretendía modernizar la administración pública y simplificar el acceso de los ciudadanos a los servicios del Estado mediante un sistema unificado de verificación de identidad.

Sin embargo, Burnham ha optado por dar marcha atrás a esta iniciativa, argumentando que sus prioridades pasan por aliviar la carga económica de las familias y centrar el gasto público en medidas con un impacto directo sobre el coste de la vida. El anuncio se produjo al mismo tiempo que Downing Street confirmó los principales nombramientos del nuevo gabinete. Los ministros designados comenzaron a llegar a la residencia oficial del primer ministro tras hacerse públicos los cambios en el Ejecutivo, marcando el inicio de una nueva etapa política en el Reino Unido.

La eliminación del IVA sobre la electricidad representa el primer gran giro de la agenda de Burnham y anticipa un enfoque centrado en el apoyo a los consumidores y en la revisión de algunos de los proyectos emblemáticos impulsados por el Gobierno anterior. La medida deberá ahora iniciar su tramitación para entrar en vigor en los próximos meses.

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