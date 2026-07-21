Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

EEUU - Oriente Próximo

EEUU emite una alerta global de viaje ante el riesgo de una "escalada imprevista" en Oriente Medio

Desde el Departamento de Estado piden a sus ciudadanos que extremen las precauciones y se preparen para "posibles cancelaciones de vuelos o cierres periódicos en el espacio aéreo".

Imagen difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos de buques de guerra de la Armada de EE.UU. desplegados en Medio Oriente

EEUU emite una alerta global de viaje ante el riesgo de una "escalada imprevista" en Oriente Medio | EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado una "alerta mundial" en la que ha recomendado a sus ciudadanos "en todo el mundo que extremen las precauciones", alegando que, ante las "crecientes tensiones en Oriente Próximo", Irán y otros grupos que lo apoyan podrían atacar legaciones diplomáticas e intereses estadounidenses.

En un comunicado difundido por la dirección de la cartera diplomática responsable de asuntos consulares anuncian que "el Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo extremar las precauciones". Además, advierten que, "debido a las crecientes tensiones en Oriente Próximo", la situación de seguridad "sigue siendo compleja con la posibilidad de una escalada imprevista".

Por este motivo, ha instado a los estadounidenses que se encuentren ahora mismo en Oriente Próximo que "extremen las precauciones y la vigilancia". Además, les pide que estén "preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y posibles interrupciones en sus viajes".

Asimismo, ha exhortado a aquellos que se encuentren fuera de la región a "reconsiderar sus viajes a la región o transitar por ella" si esto está previsto en sus trayectos.

El peligro, ha explicado la cartera que dirige Marco Rubio, responde a que "instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Próximo, han sido blanco de ataques".

Han alertado de que "Irán y grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares relacionados con Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses en todo el mundo".

EEUU informa de ataques contra instalaciones iraníes

Esta advertencia llega en el décimo día de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente Donald Trump diera por finalizada la tregua entre ambos países y ordenara la reanudación de las operaciones militares.

Desde ese momento, las fuerzas estadounidenses han informado de ataques contra instalaciones y capacidades militares iraníes, mientras Teherán ha respondido con operaciones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región.

Previo a esa ronda de ataques, el presidente estadounidense amenazó a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.

Tal y como advirtió Trump en la red social Truth Social, "cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Andy Burnham toma el relevo de Starmer como primer ministro del Reino Unido

July 17, 2026, London, London, UK: LONDON, UK. Andy Burnham, MP for Makerfield, arrives at Congress House, headquarters of the Trades Union Congress (TUC), to attend a special conference where he will be confirmed as Leader of the Labour Party. Mr Burnham will replace Sir Keir Starmer as Prime Minister on 20 July.,Image: 1117012047, License: Rights-managed, Restrictions: * United Kingdom Rights OUT *, Model Release: no , Credit line: Stephen Chung / Zuma Press / Europa Press Editorial licen...

Publicidad

Mundo

Kaylee Hottle, en una de sus películas

Muere a los 18 años Kaylee Hottle, actriz de la saga 'Godzilla vs. Kong' en un grave accidente de tráfico

Imagen difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos de buques de guerra de la Armada de EE.UU. desplegados en Medio Oriente

EEUU emite una alerta global de viaje ante el riesgo de una "escalada imprevista" en Oriente Medio

Imagen del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega

Daniel Ortega pone fin a la democracia en Nicaragua: "Aquí no volverá a haber elecciones"

Imagen del exalcalde de Mánchester, Andy Burnham
Reino Unido

Burnham elimina el IVA de las facturas de electricidad en Reino Unido en su primer gran anuncio como primer ministro

Donald Trump
Estados Unidos

Trump aprueba nuevos aranceles del 50% contra Canadá

Edificio afectado en el norte de Venezuela tras el doble seísmo del 24 de junio de 2026.
Terremoto Venezuela

Ascienden a cerca de 5.300 los muertos y más de 16.700 los heridos tras el doble terremoto en Venezuela

Jorge Rodríguez ha compartido un último balance de los muertos, heridos y otros daños en Venezuela tras el doble seísmo que devastó el norte del país el pasado mes de junio.

El ébola en RDC deja más de 860 muertos tras la confirmación de 36 fallecidos más en las últimas horas
Ébola

Aumentan a 967 los muertos y a 2.423 los casos por ébola en la República Democrática del Congo

Es la tercera peor epidemia registrada en el país congoleño. Cinco provincias se han visto afectadas

Bebé recién nacido

Un nacimiento "inaudito": una mujer da a luz a cuatrillizas idénticas concebidas de forma natural

Turistas en el Acrópolis de Atenas

Ataque con cuchillo a turistas en la Acrópolis de Atenas

Donald Trump

Nueva oleada de ataques sobre Irán y nueva amenaza de Trump: "Cuando Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello"

Publicidad