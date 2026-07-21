EEUU - Oriente Próximo
EEUU emite una alerta global de viaje ante el riesgo de una "escalada imprevista" en Oriente Medio
Desde el Departamento de Estado piden a sus ciudadanos que extremen las precauciones y se preparen para "posibles cancelaciones de vuelos o cierres periódicos en el espacio aéreo".
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El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado una "alerta mundial" en la que ha recomendado a sus ciudadanos "en todo el mundo que extremen las precauciones", alegando que, ante las "crecientes tensiones en Oriente Próximo", Irán y otros grupos que lo apoyan podrían atacar legaciones diplomáticas e intereses estadounidenses.
En un comunicado difundido por la dirección de la cartera diplomática responsable de asuntos consulares anuncian que "el Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo extremar las precauciones". Además, advierten que, "debido a las crecientes tensiones en Oriente Próximo", la situación de seguridad "sigue siendo compleja con la posibilidad de una escalada imprevista".
Por este motivo, ha instado a los estadounidenses que se encuentren ahora mismo en Oriente Próximo que "extremen las precauciones y la vigilancia". Además, les pide que estén "preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y posibles interrupciones en sus viajes".
Asimismo, ha exhortado a aquellos que se encuentren fuera de la región a "reconsiderar sus viajes a la región o transitar por ella" si esto está previsto en sus trayectos.
El peligro, ha explicado la cartera que dirige Marco Rubio, responde a que "instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Próximo, han sido blanco de ataques".
Han alertado de que "Irán y grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares relacionados con Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses en todo el mundo".
EEUU informa de ataques contra instalaciones iraníes
Esta advertencia llega en el décimo día de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente Donald Trump diera por finalizada la tregua entre ambos países y ordenara la reanudación de las operaciones militares.
Desde ese momento, las fuerzas estadounidenses han informado de ataques contra instalaciones y capacidades militares iraníes, mientras Teherán ha respondido con operaciones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región.
Previo a esa ronda de ataques, el presidente estadounidense amenazó a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.
Tal y como advirtió Trump en la red social Truth Social, "cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más".
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