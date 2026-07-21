EEUU emite una alerta global de viaje ante el riesgo de una "escalada imprevista" en Oriente Medio

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado una "alerta mundial" en la que ha recomendado a sus ciudadanos "en todo el mundo que extremen las precauciones", alegando que, ante las "crecientes tensiones en Oriente Próximo", Irán y otros grupos que lo apoyan podrían atacar legaciones diplomáticas e intereses estadounidenses.

En un comunicado difundido por la dirección de la cartera diplomática responsable de asuntos consulares anuncian que "el Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo extremar las precauciones". Además, advierten que, "debido a las crecientes tensiones en Oriente Próximo", la situación de seguridad "sigue siendo compleja con la posibilidad de una escalada imprevista".

Por este motivo, ha instado a los estadounidenses que se encuentren ahora mismo en Oriente Próximo que "extremen las precauciones y la vigilancia". Además, les pide que estén "preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y posibles interrupciones en sus viajes".

Asimismo, ha exhortado a aquellos que se encuentren fuera de la región a "reconsiderar sus viajes a la región o transitar por ella" si esto está previsto en sus trayectos.

El peligro, ha explicado la cartera que dirige Marco Rubio, responde a que "instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Próximo, han sido blanco de ataques".

Han alertado de que "Irán y grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares relacionados con Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses en todo el mundo".

EEUU informa de ataques contra instalaciones iraníes

Esta advertencia llega en el décimo día de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente Donald Trump diera por finalizada la tregua entre ambos países y ordenara la reanudación de las operaciones militares.

Desde ese momento, las fuerzas estadounidenses han informado de ataques contra instalaciones y capacidades militares iraníes, mientras Teherán ha respondido con operaciones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región.

Previo a esa ronda de ataques, el presidente estadounidense amenazó a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.

Tal y como advirtió Trump en la red social Truth Social, "cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más".

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