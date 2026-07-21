Daniel Ortega pone fin a la democracia en Nicaragua: "Aquí no volverá a haber elecciones"

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha sepultado cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al afirmar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

En un discurso durante un acto en conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, el mandatario aseguró que "en Nicaragua no volverán a haber elecciones para que por allí intente la oposición atrapar el Gobierno".

Daniel Ortega: un exguerrillero sandinista de 80 años que lleva gobernando desde 2007

Desde 2007, Nicaragua está gobernada por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años. 10 años después, comenzó a gobernar con su esposa, Rosario Murillo. Ella, que era vicepresidenta de Nicaragua desde 2017, fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional.

En dicho acto, el mandatario sandinista dijo que los opositores en el exilio están "agazapados" y los acusó de querer ganar unas elecciones para enriquecerse. No obstante, ya ha dicho que "se olviden", ya que, tal y como ha reiterado, "aquí no volverá a haber elecciones".

También anunció que van a trabajar con la Asamblea Nacional "y con las organizaciones correspondientes" las "leyes para que pongan un muro o un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán".

La oposición nicaragüense alertan de que el régimen ha renunciado a la democracia

Por su parte, el movimiento opositor Renacer alertó de esa renuncia a la democracia por parte de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Para Renacer, al afirmar que no permitirá que la oposición llegue al poder mediante elecciones, "Ortega reconoce que el pueblo nicaragüense ha sido despojado de su derecho soberano a elegir y sustituir libremente a sus gobernantes".

Detallan que "mientras él permanezca en el poder, no existen las condiciones mínimas para un proceso democrático auténtico. Sin garantías, sin libertades, sin competencia política y con el resultado decidido de antemano, las elecciones dejan de ser un mecanismo de soberanía popular para convertirse en un instrumento de legitimación de la dictadura", concluyó.

Poder total a Ortega, periodo presidencial de seis años y la figura de "copresidenta": la última reforma en Nicaragua

A mediados del pasado mes de febrero, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes y otorgó un poder total a Ortega y Murillo.

Dicha reforma, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y el Parlamento Europeo, amplió de cinco a seis años el periodo presidencial. También estableció la figura de "copresidenta", que el Ejecutivo "coordine" los demás "órganos" del Estado y legalizó la apatridia.

Nicaragua debería celebrar elecciones el próximo mes de noviembre de 2026. No obstante, las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial atrasándolas hasta noviembre de 2027. Con las últimas declaraciones del mandatario, éste liquida la vía electoral.

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