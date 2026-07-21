Muere a los 18 años Kaylee Hottle, actriz de la saga 'Godzilla vs. Kong' en un grave accidente de tráfico

El mundo del cine está de luto tras la muerte de Kaylee Hottle, la joven actriz conocida por interpretar a Jia en 'Godzilla vs. Kong'. La intérprete, de tan solo 18 años, se había convertido en uno de los rostros más queridos del MonsterVerse gracias a su papel junto a King Kong.

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, quien explicó que recibió una llamada de las autoridades mientras se encontraba en Texas. Según su relato, le comunicaron que su hija había sufrido un grave accidente de tráfico y que, durante el traslado al hospital, los servicios de emergencia no pudieron salvarle la vida. Por el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre el siniestro, cuyas circunstancias siguen siendo investigadas.

Tras conocerse el fallecimiento, Joshua Hottle compartió un emotivo mensaje a través de una retransmisión en lengua de signos en la que relató el difícil viaje que emprendió para recuperar el cuerpo de su hija. Sus palabras generaron una oleada de condolencias y mensajes de apoyo en las redes sociales.

La muerte de la actriz ha conmocionado especialmente a los seguidores del MonsterVerse, donde Hottle se ganó el cariño del público pese a una filmografía breve.

Una carrera que comenzaba a despegar

Nacida en el seno de una familia con cuatro generaciones consecutivas de personas sordas, Kaylee Hottle creció utilizando la lengua de signos como principal forma de comunicación. Sus primeros trabajos llegaron en campañas publicitarias, entre ellas un anuncio para la aplicación de videomensajería Glide, muy popular dentro de la comunidad sorda.

Su gran oportunidad llegó en 2021 con 'Godzilla vs. Kong', donde dio vida a Jia, una niña perteneciente a la tribu Iwi que mantiene un estrecho vínculo con Kong gracias a la lengua de signos. Su interpretación fue ampliamente elogiada tanto por la crítica como por los espectadores, al aportar una representación auténtica de la comunidad sorda en una de las franquicias de acción más exitosas de los últimos años.

Tres años después volvió a interpretar al personaje, consolidándose como una de las jóvenes promesas de Hollywood y reforzando su popularidad entre los seguidores de la saga.

Un símbolo de inclusión

Además de sus apariciones en el MonsterVerse, Hottle participó en un episodio de la cuarta temporada de 'Magnum', la nueva versión de la popular serie protagonizada en los años ochenta por Tom Selleck.

Aunque su carrera apenas había comenzado, la actriz había manifestado en varias entrevistas su deseo de convertirse en un referente para niños y jóvenes sordos que soñaran con dedicarse a la interpretación. Su compromiso con la inclusión y la representación hizo que muchos la vieran como un modelo dentro y fuera de la pantalla. Con su fallecimiento, Hollywood pierde a una intérprete con un prometedor futuro y a una figura que había logrado abrir nuevas puertas para la visibilidad de la comunidad sorda en la industria cinematográfica.

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