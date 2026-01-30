Muere la influencer Baby Rider tras recibir dos disparos durante las protestas: el régimen iraní lo niega

Hace más de un mes que los ciudadanos iraníes salieron a las calles protestando contra el régimen del país, lo que ha provocado manifestaciones. Las fuerzas de seguridad han usado la fuerza y armas de fuego contra la población civil. Desde entonces han muerto miles de personas.

Diana Bahador, más conocida en redes como Baby Rider, es una de las víctimas. Con más de 250.000 seguidores en Instagram, publicaba vídeos conduciendo su motocicleta sin pañuelo, algo prohibido para las mujeres en el país.

El grupo de Derechos Humanos Hyrcani denunció que la joven, de 19 años y de Gonbad-e-Kavus, fue asesinada el pasado 8 de enero durante una de las protestas en la ciudad de Gorgan. Una fuente cercana a la familia contó al medio 'The Telegraph' que las autoridades solo accedieron a entregar el cuerpo si los familiares negaban públicamente que fue asesinada y si realizaban un entierro secreto.

Estas acusaciones apuntan al régimen, que en aquel entonces ya fue señalado en varias ocasiones por la represión contra los manifestantes. Pero, los medios estatales iraníes ofrecieron una versión diferente.

Aseguraron que la joven se llamaba Shahrzad Mokhami y que murió tras un accidente de tráfico el 22 de enero, al chocar contra una barrera de seguridad. Incluso una publicación en la cuenta de Instagram de Bahador confirmó la versión oficial, pidiendo a sus seguidores que no creyeran los "rumores". Pero varios grupos de derechos humanos sostienen que esa publicación fue hecha bajo presión de los servicios de inteligencia.

Miles de víctimas

Aunque la muerte de esta joven influencer no es un caso aislado porque organizaciones como Human Rights Activists, con sede en EE.UU., afirman que al menos 6.221 personas han perdido la vida desde que comenzaron las protestas, incluyendo miles de manifestantes, decenas de niños y fuerzas de seguridad.

Un dato bastante más elevado son los que publican los medios 'Time' y 'The Guardian'. Miles de desaparecidos y hasta 30.000 victimas con las morgues y hospitales desbordados. Mientras que el gobierno iraní insiste en que solo han muerto 3.117 personas y etiqueta a gran parte de las víctimas como "terroristas".

