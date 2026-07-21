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Ann Widdecombe

Ann Widdecomb, ex ministra británica, murió brutalmente golpeada 21 veces con un martillo

El acusado permaneció apenas dos minutos en la vivienda de la exdiputada antes de huir. Las autoridades continúan analizando su teléfono móvil para esclarecer las motivaciones del ataque.

La Fiscalía detalla que Ann Widdecombe fue golpeada 21 veces en la cabeza con un martillo hasta morir

La Fiscalía detalla que Ann Widdecombe fue golpeada 21 veces en la cabeza con un martillo hasta morir EUROPAPRESS

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Jaime Álvarez
Publicado:

El asesinato de Ann Widdecombe conmocionó al Reino Unido el pasado mes de julio. La exdiputada conservadora, de 78 años, fue encontrada muerta en su vivienda un día después del ataque, después de que su asistente personal alertara de su ausencia a una entrevista prevista. El jardinero que acudió posteriormente al domicilio fue quien halló el cuerpo sin vida de la política.

La autopsia determinó que Widdecombe sufrió una grave lesión en la cabeza causada por un traumatismo contundente, señalada provisionalmente como la causa de la muerte. Durante la vista judicial, el fiscal Kashif Malik aseguró que Joshua Kerry golpeó a la exministra británica 21 veces con un martillo durante el ataque.

Widdecombe tuvo una larga trayectoria en la política británica. Fue diputada conservadora durante dos décadas y ocupó varios cargos en los gobiernos de John Major durante los años noventa. Posteriormente se acercó al movimiento político de Nigel Farage, primero como eurodiputada del Partido Brexit y más tarde como portavoz de Reform UK. También alcanzó popularidad fuera de la política por sus apariciones en programas de televisión como Strictly Come Dancing y Celebrity Big Brother.

Joshua Kerry

El acusado del crimen, Joshua Kerry, de 28 años y natural de Rotherham, fue detenido dos días después del ataque y permanece en prisión preventiva. Fue acusado formalmente de asesinato el lunes durante una breve comparecencia ante el tribunal, en la que únicamente confirmó su identidad.

El fiscal, Kashif Malik, ha relatado ante el Tribunal Superior de Justicia que Kerry llegó a la vivienda de Widdecombe en un vehículo rojo, entró por la puerta principal y permaneció en el inmueble durante apenas dos minutos, tiempo en el que se produjo el ataque, ya calificado anteriormente como de una "violencia extrema".

Malik ha confirmado que la Policía continúa investigando el teléfono móvil del acusado con el objetivo de esclarecer el motivo del crimen, sin descartar motivaciones políticas o terroristas.

Además, las imágenes que registraron el ataque muestran cómo Kerry sustrae la cartera de Widdecombe antes de abandonar la casa tras el crimen, según informa la cadena BBC.

Kerry volverá a comparecer ante la Justicia el próximo 9 de octubre. El juicio se ha fijado para junio de 2027.

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