Muere Robert Mueller, el exdirector del FBI que investigó a Trump, y el presidente lo celebra: "Ya no podrá hacer daño"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que se alegra de la muerte de Robert Mueller, el exdirector del FBI que lideró la investigación sobre la supuesta injerencia del Gobierno ruso en su campaña electoral de 2016. El comentario del mandatario se ha producido después de que la familia del exfiscal confirmara su fallecimiento a los 81 años.

"Robert Mueller acaba de fallecer. Bien, me alegro de que haya muerto. ¡Ya no podrá hacer daño a gente inocente!", ha escrito el líder republicano en su red social Truth Social, en un mensaje breve y contundente que ha generado polémica por el tono empleado tras conocerse la noticia.

La familia de Mueller ha informado de su muerte en un comunicado difundido este sábado, en el que ha recordado que el exdirector del FBI había sido diagnosticado con Parkinson. "Con profunda tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Bob anoche", señalaron sus familiares, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Director del FBI tras los atentados del 11-S

Nacido en Nueva York en 1944, Robert Mueller fue el sexto director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), cargo que ocupó entre 2001 y 2013. Llegó al puesto apenas una semana antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, lo que marcó profundamente su mandato al frente de la agencia en uno de los momentos más críticos para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Durante su etapa como director del FBI, supervisó la transformación de la agencia tras los ataques terroristas, con un refuerzo de las labores de inteligencia y la coordinación con otros organismos federales. En esos años, varios agentes del FBI denunciaron también los abusos cometidos en centros de detención secretos vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional.

Tras dejar el cargo en 2013, Mueller volvió a situarse en el centro de la vida política estadounidense en mayo de 2017, cuando el Departamento de Justicia lo nombró fiscal especial para investigar las posibles conexiones entre la campaña de Donald Trump y una supuesta trama rusa destinada a influir en las elecciones presidenciales de 2016.

La investigación se prolongó durante casi dos años y concluyó que Rusia llevó a cabo una amplia campaña de injerencia, que incluyó la difusión de desinformación en redes sociales, así como el hackeo y la filtración de correos electrónicos de dirigentes del Partido Demócrata. Sin embargo, el informe final no estableció que hubiera existido una conspiración entre el equipo de campaña de Trump y el Gobierno ruso.

El caso marcó buena parte del primer mandato del actual presidente y tensó la relación entre Trump y Mueller, a quien el dirigente republicano criticó en numerosas ocasiones, calificando la investigación de persecución política.

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