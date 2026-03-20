Trump se autoelogia con una moneda de oro de 24 quilates con su cara: "No hay perfil más emblemático"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha dado otro auto-homenaje. Lo ha hecho con una moneda de oro de 24 quilates que lleva su imagen y con la que pretende conmemorar el 250 aniversario del país norteamericano el próximo 4 de julio.

Tendrá un diámetro de 7,6 centímetros y la imagen del presidente estadounidense apoyando sus puños sobre un escritorio fue tomada por su equipo en 2025 y que se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington. La palabra 'Liberty' en la parte superior de la moneda y debajo se encuentran las fechas 1776-2026, mientras que en la parte inferior, aparece la frase "IN GOD WE TRUST" (En Dios confiamos), con siete estrellas en un lado y seis en el otro.

Sin embargo, podría ser ilegal ya que la ley que prohíbe que un presidente vivo aparezca en billetes, a excepción de 1936, cuando el que fuera presidente de EE.UU., Calvin Coolidge, apareció su rostro en una moneda de dólar. Cabe recordar que un comité bipartito ya rechazó en el pasado la idea de que la figura de Trump aparezca en una moneda.

La moneda ha sido aprobada por todos los miembros del Comité de Arte del país, los cuales fueron designados por Trump tras destituir a los anteriores. "Al acercarnos a nuestro 250 aniversario, nos entusiasma preparar monedas que representen el espíritu perdurable de nuestro país y nuestra democracia, y no hay perfil más emblemático para el anverso de dichas monedas que el de nuestro presidente en funciones, Donald J. Trump", dijo el tesorero, Brandon Beach, tras la votación.

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