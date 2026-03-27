Muere una mujer en su casa por graves quemaduras sufridas al usar un infiernillo en Vizcaya

Una mujer de 49 años ha fallecido en Sestao, Vizcaya, a consecuencia de unas graves quemaduras sufridas la noche del jueves cuando. Al parecer, utilizaba un infiernillo en su vivienda.

Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron sobre las diez menos veinte de la noche, cuando una mujer sufrió accidentalmente quemaduras de carácter muy grave. La mujer fue trasladada, de inmediato, al cercano hospital de Cruces, en Barakaldo, donde falleció momentos después debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Muere un hombre de 74 años por un incendio en su casa

Un hombre de 74 años ha fallecido este miércoles tras un incendio registrado en una vivienda del distrito madrileño de Usera. La víctima presentaba quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo.

Al lugar acudieron cinco dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que sofocaron el incendio y rescataron al hombre. Los sanitarios trataron de reanimarle, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Las heridas y la inhalación de humo provocaron su rápido fallecimiento.

Por el momento, las autoridades no han confirmado cuál ha sido el origen del incendio, pero sigue siendo investigado.

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