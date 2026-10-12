Rusia sigue atacando Ucrania pese al anuncio de una tregua energética de Trump

La tregua energética anunciada por Donald Trump entre Rusia y Ucrania todavía no se ha hecho realidad. Aunque el presidente estadounidense aseguró que los dos países habían aceptado detener los ataques contra instalaciones energéticas, Rusia ha seguido bombardeando territorio ucraniano, causando víctimas y daños en la red eléctrica.

Los últimos ataques han dejado seis muertos en distintos puntos de Ucrania. En Járkov, los bombardeos rusos han causado nuevas víctimas y han alcanzado instalaciones eléctricas, provocando cortes de luz en varias zonas del país. Todo esto ocurre después de que Trump anunciara en su red social Truth Social que el alto el fuego entraba en vigor de inmediato. "Se declara un alto el fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¡No lo infrinjan!", escribió el presidente estadounidense.

Sin embargo, el anuncio sorprendió incluso al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que aseguró que no conocía la existencia de ese acuerdo. A pesar de ello, mostró su disposición a aceptarlo si Rusia también detenía sus ataques. "Si el presidente Trump lo negoció con Putin, por favor, díganos cuándo comienza el alto el fuego. Estamos listos y lo aceptaremos", declaró Zelenski al medio estadounidense Axios.

El presidente ucraniano ha dejado claro que su país está dispuesto a dejar de atacar las instalaciones energéticas rusas, pero exige que Moscú haga lo mismo. "Si Rusia quiere que detengamos nuestros ataques de largo alcance contra sus refinerías y exportaciones de petróleo, entonces Rusia debe detener sus ataques contra nuestro sistema energético e infraestructura crítica, y dejar de matar a nuestra gente. Esto es lo justo", afirmó.

Zelenski pide que los dos países cumplan la tregua

Zelenski también ha criticado que Rusia continuara atacando después del anuncio de Trump. "Y justo después de la publicación, Rusia lanzó un ataque selectivo contra una central eléctrica en Járkov. Quedó claro que Putin no lee Truth", señaló, en referencia a la red social del presidente estadounidense.

Por su parte, el Kremlin todavía no ha confirmado que acepte la tregua. El portavoz ruso, Dmitri Peskov, defendió que Moscú busca un acuerdo más amplio. "No queremos un alto el fuego, sino una paz duradera. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para lograrla", aseguró. Mientras continúan los bombardeos, Trump también ha anunciado un acuerdo con Vladímir Putin para el suministro de diésel ruso. Esta decisión ha sorprendido a Kiev, que sigue esperando avances reales para detener los ataques.

Por ahora, las diferencias entre Washington, Moscú y Kiev mantienen la tregua en el aire. Mientras Trump da por hecho el acuerdo, Rusia continúa atacando y Ucrania reclama un compromiso claro de ambas partes para proteger sus infraestructuras y evitar más víctimas.

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