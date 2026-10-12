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Un ciberataque hackea los frigoríficos de más de 150 supermercados en Francia

Las cadenas afectadas se vieron obligadas a tirar toneladas de alimentos frescos y congelados al elevarse al temperatura de los frigoríficos hasta los 50ºC.

Imagen de un supermercado en Francia

Un ciberataque malogra toneladas de producto fresco y congelado de varios supermercados franceses | Antena 3 Noticias

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Un ciberataque lanzado en la noche del domingo 11 al lunes 12 de octubre contra varios supermercados de Francia ha provocado que los frigoríficos de más de 150 supermercados elevaran su temperatura hasta los 50ºC, lo que ha obligado a las cadenas afectadas a tirar a la basura toneladas de alimentos frescos y congelados.

Según informa la televisión BFMTV, los hackers lograron acceder a los sistemas de control remoto durante la madrugada para alterar la temperatura de las cámaras y vitrinas frigoríficas, lo que provocó que se malograra la mercancía fresca y congelada.

Dominique Schelcher, responsable de los supermercados Coopérative U, confirmó el ciberataque en su cuenta de X y explicó que "atacar equipos esenciales a la conservación de productos frescos y al aprovisionamiento alimentario de los franceses es de una extrema gravedad y es inédito. Es inaceptable".

Investigación abierta y pérdidas millonarias

Intermarché, Netto y Leclerc fueron otras de las cadenas afectadas por el ciberataque. Les Mousquetaires, que posee al minorista francés Intermarché, señaló a última hora del lunes que había sido objetivo de un ciberataque, afectando a alrededor de 150 de sus tiendas.

Además, confirmó que los frigoríficos se habían calentado hasta 50ºC durante seis horas, por lo que la empresa tiró toda la comida para evitar cualquier riesgo sanitario. Se ha abierto una investigación para tratar de esclarecer qué falló y cómo se produjo la brecha de seguridad que permitió el ciberataque.

Supermercados belgas y neerlandeses sufren un "incidente de seguridad"

Los supermercados belgas y neerlandeses Delhaize y Albert Heijn sufrieron este lunes fallos en sus páginas web y aplicaciones móviles y se vieron obligados a cancelar entregas a domicilio a raíz de lo que la empresa matriz de ambos, Ahold Delhaize, calificó como un "incidente de ciberseguridad". Ahold Delhaize señaló en un comunicado que sus equipos están tomando "medidas para evaluar y mitigar" un "problema de seguridad en su red", lo cual incluye "desconectar algunos sistemas para protegerlos", si bien todas sus tiendas permanecen abiertas.

"Proteger nuestra infraestructura en beneficio de nuestros clientes, empleados y socios es una prioridad absoluta. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que este problema pueda haber causado a nuestros clientes y socios", añadieron.

La página web de Delhaize muestra un mensaje que explica que sus servicios de entrega a domicilio y de recogida de pedidos en tienda "están disponibles de forma limitada, en función de las franjas horarias", así como que su servicio de atención al cliente no está funcionando.

Un portavoz de Delhaize explicó a la agencia de noticias Belga que la mayor parte del impacto había recaído en sistemas informáticos internos y no en herramientas accesibles al cliente.

Por contra, la prensa local neerlandesa informa de que los compradores de Albert Heijn no han podido beneficiarse de descuentos anunciados y que se han registrado problemas en las cajas de autocobro, ya que los empleados no pueden abrir la puerta de salida. La consejera delegada de la cadena, Margaret Versteden-Van Duijn, señaló en declaraciones a la cadena NOS que "hay un riesgo de estanterías vacías" en la jornada del martes por los bloqueos en centros de distribución, particularmente para los productos frescos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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