Donald Trump lanza una web para homenajear a Cristóbal Colón como "el héroe estadounidense por excelencia"

"El héroe estadounidense por excelencia. Uno de los hombres más valientes y visionarios que jamás hayan pisado la faz de la tierra", es la frase que aparece en la página web que ha lanzado la Casa Blanca para conmemorar a Cristóbal Colón.

Lo ha hecho en el marco del Día de Colón, que se celebra el 11 de octubre, desde el año pasado, después de que durante el mandato de Joe Biden coincidiera con el Día de los Pueblos Indígenas. En 2025, Trump anunció la "recuperación" del 'Columbus Day' tras una oleada de protestas en la que se vandalizaron monumentos a figuras relacionadas con la colonización de América y con la fundación e histórica esclavista estadounidense.

En web aparecen fotográficas, mensajes y gráficos generado por Inteligencia Artificial que narrar la vida de Colón. En un mensaje en redes sociales, la Casa Blanca subraya que "Cristóbal Colón fue un héroe" invitando a entrar en el enlace de la web: "Naveguen. El día de Colón ha vuelto".

La página web incluye datos relevantes sobre la vida de Colón y una infografía sobre la ruta seguida por su expedición hasta la llegada el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guanahaní, posteriormente rebautizada como San Salvador y actualmente parte del archipiélago de Bahamas.

El presidente estadounidense felicitó, especialmente a la "comunidad italoamericana", por el Día de Colón, la cual se vio "obligada a sufrir" cuando, especialmente en años anteriores, activistas antirracistas, indigenistas y otros movimientos anticoloniales derribaron o dañaron en actos de protesta monumentos en honor a Colón y otras figuras históricas.

Cabe recordar que Biden no derogó el Día de Colón, aunque impulsó la celebración del Día de los Pueblos Indígenas en esa misma jornada. En otras ocasiones, el líder republicano se ha declarado defensor del "modo de vida americano que comenzó con Cristóbal Colón".