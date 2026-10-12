Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

FRANCIA

Incendian una comisaría de Burdeos con dos policías dentro tras una manifestación estudiantil

Los agentes lograron salir sin heridas después de que los atacantes bloquearan la entrada con contenedores y les prendieran fuego.

Policía francesa

Policía francesa EuropaPress

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

Una comisaría del barrio de Capucins, en Burdeos, ha sido incendiada tras una manifestación estudiantil mientras dos agentes permanecían en su interior. Los policías quedaron atrapados después de que un grupo de individuos apilara contenedores de basura frente a la entrada y les prendiera fuego. Ninguno resultó herido y varias personas fueron detenidas, según el sindicato policial Un1té.

La Fiscalía de Burdeos ha ampliado la investigación para incluir un posible delito de intento de homicidio agravado. Los responsables del ataque "no podían ignorar que varios funcionarios públicos aún se encontraban dentro", ha señalado el fiscal al explicar cómo se bloqueó la puerta antes de iniciar el incendio.

La marcha estudiantil había transcurrido inicialmente de forma pacífica por el recorrido autorizado. La situación se deterioró con la llegada de varias decenas de encapuchados, que incendiaron contenedores y lanzaron fuegos artificiales y otros proyectiles contra los policías. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos.

Un agente fue perseguido hasta la comisaría

Durante los incidentes, un policía salió de la dependencia de Capucins, vinculada a la comisaría central, para mover un vehículo. Un grupo de individuos lo atacó y lo persiguió, según el relato de la Fiscalía.

La revista digital ActuPolice, del sindicato Un1té, sostiene que el equipo se encontraba en una pausa técnica cuando alrededor de cincuenta encapuchados intentaron entrar por la fuerza en las instalaciones, pese a saber que había agentes dentro.

Según esa versión, el jefe de equipo ordenó a sus dos compañeros que evacuaran el edificio y se dirigieran con él al vehículo. Al salir, se encontró frente a cerca de 200 personas que le arrojaron proyectiles y lo amenazaron de muerte. Consiguió alcanzar el coche y alejarse marcha atrás.

Los atacantes colocaron contenedores frente a la entrada para bloquearla y les prendieron fuego deliberadamente. Las llamas alcanzaron parte de la fachada antes de ser controladas.

Los dos policías intentaron apagar el incendio con dos extintores, pero no lo consiguieron. El humo llenó el sótano y los obligó a refugiarse en la primera planta del edificio.

Según France 3, pudieron abandonar las instalaciones por una salida de emergencia situada en la parte trasera. Un1té señala que efectivos de la compañía de intervención departamental CDI 33 llegaron minutos después e intervinieron para evacuarlos.

El terremoto que desató el pánico en Panamá: edificios destrozados y temor a nuevas réplicas

El terremoto de Panamá afecta a emigrantes de Boborás (Ourense), que sufrieron daños materiales, pero no personales

Publicidad

Mundo

Policía francesa

Incendian una comisaría de Burdeos con dos policías dentro tras una manifestación estudiantil

(Foto de ARCHIVO) Policía de Erie, en Pensilvania (archivo) REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA DE ERIE, EN PENSILVANIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/01/1970

Tragedia familiar en Pensilvania: Un hombre mata a tiros a su hija embarazada, a sus dos nietos y a otros cinco familiares antes de suicidarse

Apoyo masivo a Lula en las calles de São Paulo

Apoyo masivo a Lula en las calles de São Paulo para intentar remontar y ganar las elecciones brasileñas

TikTok Brenna Peltier y su hermano
INFLUENCER

Muere el tiktoker Braedon Peltier de forma repentina a los 31 años

A3 Noticias 1 (19-08-25) Rusia se muestra dispuesta a un encuentro entre Putin y Zelenski, aunque deberá "prepararse minuciosamente"
guerra ucrania

Trump anuncia un "alto el fuego para la energía" en la guerra de Ucrania

Bebé recién nacido
TRÁGICO SUCESO

Muere un bebé tras quedarse atascado el papel de su monitor cardíaco

Durante el embarazo, además, se habían expresado preocupaciones recurrentes por los movimientos fetales y estaba prevista una inducción del parto a las 39 semanas.

El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar y permanecerá ingresado una semana
VATICANO

El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar y permanecerá ingresado una semana

El Vaticano ha confirmado que la intervención se realizará a comienzos de la próxima semana. El nódulo fue detectado durante unos controles médicos y se encuentra en una fase muy inicial.

Imagen de archivo de un barco de Salvamento Marítimo

Mueren al menos 139 personas y 84 siguen desaparecidos al volcar un barco de migrantes en Yibuty

Al menos doce muertos y 309 heridos en un ataque hutí contra el aeropuerto de Riad

Un ataque hutí contra el aeropuerto de Riad deja al menos 12 muertos y obliga a suspender los vuelos

Imagen de archivo de un tigre

Un tigre mata a un hombre que entró en su recinto en un zoológico

Publicidad