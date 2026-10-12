Incendian una comisaría de Burdeos con dos policías dentro tras una manifestación estudiantil

Una comisaría del barrio de Capucins, en Burdeos, ha sido incendiada tras una manifestación estudiantil mientras dos agentes permanecían en su interior. Los policías quedaron atrapados después de que un grupo de individuos apilara contenedores de basura frente a la entrada y les prendiera fuego. Ninguno resultó herido y varias personas fueron detenidas, según el sindicato policial Un1té.

La Fiscalía de Burdeos ha ampliado la investigación para incluir un posible delito de intento de homicidio agravado. Los responsables del ataque "no podían ignorar que varios funcionarios públicos aún se encontraban dentro", ha señalado el fiscal al explicar cómo se bloqueó la puerta antes de iniciar el incendio.

La marcha estudiantil había transcurrido inicialmente de forma pacífica por el recorrido autorizado. La situación se deterioró con la llegada de varias decenas de encapuchados, que incendiaron contenedores y lanzaron fuegos artificiales y otros proyectiles contra los policías. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos.

Un agente fue perseguido hasta la comisaría

Durante los incidentes, un policía salió de la dependencia de Capucins, vinculada a la comisaría central, para mover un vehículo. Un grupo de individuos lo atacó y lo persiguió, según el relato de la Fiscalía.

La revista digital ActuPolice, del sindicato Un1té, sostiene que el equipo se encontraba en una pausa técnica cuando alrededor de cincuenta encapuchados intentaron entrar por la fuerza en las instalaciones, pese a saber que había agentes dentro.

Según esa versión, el jefe de equipo ordenó a sus dos compañeros que evacuaran el edificio y se dirigieran con él al vehículo. Al salir, se encontró frente a cerca de 200 personas que le arrojaron proyectiles y lo amenazaron de muerte. Consiguió alcanzar el coche y alejarse marcha atrás.

Los atacantes colocaron contenedores frente a la entrada para bloquearla y les prendieron fuego deliberadamente. Las llamas alcanzaron parte de la fachada antes de ser controladas.

Los dos policías intentaron apagar el incendio con dos extintores, pero no lo consiguieron. El humo llenó el sótano y los obligó a refugiarse en la primera planta del edificio.

Según France 3, pudieron abandonar las instalaciones por una salida de emergencia situada en la parte trasera. Un1té señala que efectivos de la compañía de intervención departamental CDI 33 llegaron minutos después e intervinieron para evacuarlos.