Resucita en pleno velatorio: una joven de 15 años abre los ojos y se reincorpora en el ataúd tras pasar ocho horas dada por muerta

Yuleydi Ixcotoyac, de tan solo 15 años sorprendió a sus familiares al comenzar a moverse dentro del ataúd durante su velatorio en Sacapulas, Guatemala. El suceso ocurrió el sábado 10 de octubre, unas ocho horas después de que su entorno creyera que había fallecido.

El episodio tuvo lugar en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché. Las imágenes del momento muestran que Yuleydi abre los ojos y comienza a incorporarse dentro del féretro, que estaba abierto para que su entorno la despidiera. La emoción se desató entre familiares y allegados: la joven había 'resucitado'.

Su padre creyó que había fallecido

Según el relato de Abraham Ixcotoyac, padre de la joven, Yuleydi comenzó a sentirse mal durante la madrugada. Ante su estado, decidió trasladarla en un vehículo para buscar asistencia médica. Sin embargo, durante el trayecto, aseguró que dejó de respirar y que no conseguía encontrarle el pulso.

"Vi que ya no respiraba, ya no tenía pulso en sus brazos", explicó el hombre, que decidió regresar a casa con ella y organizar el velatorio. Según la información difundida, el padre también es sacerdote, por lo que se encargó de preparar la despedida de su hija.

Los familiares la sacaron del ataúd y le dieron agua

La velación transcurría con normalidad hasta que los presentes advirtieron que Yuleydi comenzaba a moverse dentro del féretro. Las grabaciones muestran cómo abre los ojos y trata de incorporarse.

Los asistentes se acercaron de inmediato para ayudarla a salir del ataúd y le dieron agua mientras intentaban comprender lo sucedido. Su padre, todavía sorprendido, relató cómo se enteró de que su hija se estaba moviendo.

"Me dijo un hermano: 'Pastor, usted ha salido victorioso'. Le pregunté por qué y me dijo que viese a mi hija, que la estaban sacando de la caja", contó.

"Me empezó a doler el corazón demasiado"

En una entrevista difundida por el medio local TV Sac, Yuleydi explicó qué sintió antes de perder el conocimiento: "Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui, como que me desmayé".

Por el momento, no se han aclarado las circunstancias médicas del episodio ni se ha confirmado qué provocó que la joven perdiera el conocimiento y fuera considerada fallecida. Tampoco se ha precisado qué ocurrió durante las aproximadamente ocho horas transcurridas hasta que comenzó a moverse dentro del ataúd.

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