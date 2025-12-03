Los países aliados de la OTAN aseguran que el rearme europeo es necesario tras las amenazas de Putin

"No vamos a luchar contra Europa, lo he dicho cien veces, pero si Europa quiere una guerra y la inicia estamos preparados de inmediato", fueron las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, antes de la reunión con los enviados estadounidenses. Un encuentro que comenzó tarde y tuvo una duración de unas cinco horas, pero que finalizó sin un acuerdo.

Bruselas no ha tardado en responder a las amenazas del presidente ruso. Los países del este aseguran que no se tratan solo de palabras vacías porque recuerdan que habitualmente podemos observar sabotajes y guerra híbrida como los misteriosos drones que violan cielo europeo.

Sin embargo, los países aliados consideran que estas amenazas de Putin solo hacen demostrar que el rearme europeo es más que necesario. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha sido muy contundente al subrayar que "la OTAN está dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger a Europa".

A pesar de que los 27 son "una alianza defensiva", destaca Rutte, quien asegura que "seguiremos siéndolo", lanza un mensaje advirtiendo que "no se equivoquen" porque "estamos listos y dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger a nuestros mil millones de habitantes y asegurar nuestro territorio".

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, también ha reconocido que Europa debe estar preparado para cualquier escenario: "Nuestra posición aquí hoy tiene que ser de unidad y de reforzar aquello que es la OTAN, una alianza defensiva, nunca agresiva, basada en la disuasión, pero preparada para cualquier escenario".

Algunos ministros de exteriores de la OTAN han alzado la voz y también apuestan por seguir apoyando a Ucrania para frenar al presidente ruso. El ministro alemán, Johann Wadehul, asegura no ver "una voluntad seria de Rusia en las negociaciones".

Aunque Putin destacó el motivo por el que Europa está molesta, las negociaciones. "Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones", pero asegura que "ellos mismos se apartaron, fue una iniciativa suya". Además también los acusó de querer impedir los esfuerzos de los estadounidenses para poner fin a la invasión de Ucrania

Sin acuerdo

Después de cinco horas de reunión entre Putin y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, las conversaciones no llevaron a ningún avance sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania. El negociador del Kremlin, Fiódor Ushakov, anunció que "hay propuestas que no nos gustan".

Una vez finalizada la reunión, el asesor de política exterior y asistente de Putin, Yuri Ushakov, habló con los periodistas afirmando que "no se encontró una opción de compromiso" aunque destacó que "algunas de las propuestas estadounidenses parecen más o menos aceptables, aunque es necesario discutirlas".

