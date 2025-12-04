Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Matthew Perry

Condenado a 30 meses de prisión el médico que suministró ketamina de manera ilegal al actor Matthew Perry antes de su muerte

Matthew Perry fue hallado muerto en su casa de California en octubre de 2023.

El doctor Salvador Plasencia

Condenado a 30 meses de prisión el médico que suministró ketamina al actor Matthew Perry | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El médico que se declaró culpable de suministrar ketamina al actor Matthew Perry por una sobredosis en 2023 ha sido condenado a dos años y medio de prisión. De esta manera, Salvador Plasencia es el primero en recibir sentencia entre los cinco acusados por el deceso del actor de 'Friends'. Su sentencia incluye dos años de libertad supervisada y el pago de una multa de 5.600 dólares.

Este doctor compareció ante un juez federal en el centro de Los Ángeles y se entregó después de la audiencia para comenzar a cumplir su condena, de acuerdo con el periódico 'Los Angeles Times'. Fue el 23 de julio cuando se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina y entregó su licencia médica de California en septiembre de 2025.

Cinco acusados

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que se encontró en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte, y los cinco aceptaron acuerdos de culpabilidad.

Los fiscales afirmaron en un memorando de sentencia, citado por la misma publicación, que las "graves violaciones de la confianza y el abandono de su juramento de 'no hacer daño' por parte del médico contribuyeron indudablemente al perjuicio sufrido por el Sr. Perry", por lo que solicitaron una pena mínima de tres años.

Por su parte, la defensa pidió que fuera sentenciado a tres años de libertad condicional bajo supervisión, alegando que el médico ya había perdido su licencia, su clínica y su carrera profesional.

Distribuyó 20 frascos de ketamina

Según el acuerdo de culpabilidad de Plasencia, distribuyó 20 frascos de ketamina, pastillas de ketamina y jeringas a Perry y al asistente del actor, Kenneth Iwamasa, otro de los culpables del caso, en los meses de septiembre y octubre de 2023.

El intérprete ya había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Ruth Conde, enfermera pediátrica de MSF en Gaza: "Dos niños son asesinados al día desde que se firmó la tregua"

Ruth Conde, enfermera pediátrica en Gaza: dos niños son asesinados al día desde que se firmó la tregua

Publicidad

Mundo

Prince Patel

Muere el influencer Prince Patel decapitado a los 18 años

El doctor Salvador Plasencia

Condenado a 30 meses de prisión el médico que suministró ketamina de manera ilegal al actor Matthew Perry antes de su muerte

Fotografías de la isla de Epstein compartidas por los Demócratas

Los demócratas publican varias imágenes de algunas estancias en la 'isla de pedófilos' de Epstein

Tropas de la OTAN en un campo de entrenamiento
OTAN

Los países aliados de la OTAN aseguran que el rearme europeo es necesario tras las amenazas de Putin

Ruth Conde, enfermera pediátrica de MSF
Guerra en Gaza

Ruth Conde, enfermera pediátrica de MSF en Gaza: "Dos niños son asesinados al día desde que se firmó la tregua"

Se retoma la búsqueda del avión de Malaysia Airlines que desaparecido en 2014 sin pistas: ¿por qué?
Avión desaparecido

Se retoma la búsqueda del avión de Malaysia Airlines que desapareció en 2014 sin pistas: ¿por qué?

La búsqueda del MH370 ha sido catalogada como la mayor operación de rastreo aéreo de la historia y un desafío técnico sin precedentes. Ahora 11 años después los familiares vuelven a tener esperanzas.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
VENEZUELA

Maduro extrema las medidas de seguridad ante la presión de EEUU por temor a ser capturado

El presidente venezolano extrema las medidas de seguridad ante la presión y las amenazas de Estados Unidos.

La exjefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en imagen de archivo

Federica Mogherini, exjefa de la diplomacia de la UE, imputada por presunto fraude y corrupción

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump amplía su amenaza de ataques por tierra a Colombia para acabar con el narcotráfico

Donald Trump

Trump anuncia que atacará dentro de Venezuela "muy pronto": "Sabemos dónde viven"

Publicidad