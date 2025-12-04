Condenado a 30 meses de prisión el médico que suministró ketamina de manera ilegal al actor Matthew Perry antes de su muerte

El médico que se declaró culpable de suministrar ketamina al actor Matthew Perry por una sobredosis en 2023 ha sido condenado a dos años y medio de prisión. De esta manera, Salvador Plasencia es el primero en recibir sentencia entre los cinco acusados por el deceso del actor de 'Friends'. Su sentencia incluye dos años de libertad supervisada y el pago de una multa de 5.600 dólares.

Este doctor compareció ante un juez federal en el centro de Los Ángeles y se entregó después de la audiencia para comenzar a cumplir su condena, de acuerdo con el periódico 'Los Angeles Times'. Fue el 23 de julio cuando se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina y entregó su licencia médica de California en septiembre de 2025.

Cinco acusados

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que se encontró en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte, y los cinco aceptaron acuerdos de culpabilidad.

Los fiscales afirmaron en un memorando de sentencia, citado por la misma publicación, que las "graves violaciones de la confianza y el abandono de su juramento de 'no hacer daño' por parte del médico contribuyeron indudablemente al perjuicio sufrido por el Sr. Perry", por lo que solicitaron una pena mínima de tres años.

Por su parte, la defensa pidió que fuera sentenciado a tres años de libertad condicional bajo supervisión, alegando que el médico ya había perdido su licencia, su clínica y su carrera profesional.

Distribuyó 20 frascos de ketamina

Según el acuerdo de culpabilidad de Plasencia, distribuyó 20 frascos de ketamina, pastillas de ketamina y jeringas a Perry y al asistente del actor, Kenneth Iwamasa, otro de los culpables del caso, en los meses de septiembre y octubre de 2023.

El intérprete ya había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022).

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.