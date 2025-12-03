Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los demócratas publican varias imágenes de algunas estancias en la 'isla de pedófilos' de Epstein

Los demócratas han compartido 10 fotografías y 4 vídeos que desvelan el aspecto de las estancias donde el difunto pederasta habría cometido los abusos sexuales.

Fotografías de la isla de Epstein compartidas por los Demócratas

Los demócratas publican varias imágenes de algunas estancias en la 'isla de pedófilos' de Epstein | @OversightDems

Alejandro Lorente
Publicado:

Los demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU han publicado este miércoles varias fotografías y vídeos de la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe, lugar en el que se cometieron durante décadas abusos sexuales a niñas y mujeres por parte del difunto delincuente.

Las imágenes reveladas son un total de 10 fotografías y 4 vídeos, al menos de momento, y muestran la vivienda del magnate en Little Saint James, una de las dos islas de su propiedad en las Islas Vírgenes de EEUU junto a la de Great Saint James, apodada por algunos lugareños como "la isla de los pedófilos", según informa el New York Times.

Las fotografías muestran varias estancias de la propiedad de lujo del pederasta difunto como algunos dormitorios, una especie de oficina o biblioteca y una inquietante habitación con máscaras en la pared y una silla de dentista.

El contenido de estos documentos no aportan grandes novedades que no se conocieran hasta hoy, pero el congresista Robert Garcia, el demócrata de más alto rango en el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara Baja, las ha definido como "una mirada inquietante".

Declaraciones de los demócratas

“Hacemos públicos los vídeos y las fotos para asegurar la transparencia pública y para ayudar a crear la imagen completa de los horribles crímenes de Epstein”, ha escrito en un comunicado Garcia, que ha explicado que han obtenido el material, ahora disponible para su descarga en internet, tras una solicitud al fiscal general de las Islas Vírgenes el 18 de noviembre.

El representante demócrata Robert García ha explicado este miércoles en un comunicado que el comité del que forma parte también ha recibido registros de J.P. Morgan y Deutsche Bank, dos bancos con los que trabajó Epstein, y que los miembros de su partido publicarán esos archivos "en los próximos días".

"No pararemos de luchar hasta que aportemos justicia para los supervivientes. Es la hora de que Trump publique todos los archivos, ya", añade

Desclasificación de los documentos

El presidente de Estados Unidos, Dondald Trump, firmó el pasado miércoles 19 de noviembre la desclasificación de los documentos del caso Epstein sin cámaras. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el Departamento de Justicia publicaría los expedientes en un plazo de 30 días.

