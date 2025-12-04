Vídeo: los impactantes perros robot con las caras de magnates como Elon Musk o Jeff Bezos

¿Te imaginas ver unos perros robot hiperrealistas con las caras de Elon Musk o Jeff Bezos? Esto es justo lo que ha impresionado a los asistentes de la exposición Art Basel en Miami. El artista llamado Beeple, cuyo nombre verdadero es Mike Winkelmann, está detrás de esta obra.

Bajo el título 'Regular Animals', los diseños poseen caras hiperrealistas de magnates como Elon Musk, Jeff Bezos, Andy Warhol, Mark Zuckerberg; o incluso del pintor malagueño Pablo Picasso.

"Cada vez vemos más el mundo, cómo ellos quieren que lo veamos, porque controlan estos algoritmos tan poderosos. Juzgan lo que vemos en el mundo y, para muchas personas, es su principal fuente de noticias. Tienen control unilateral sobre cómo vemos el mundo, en muchos sentidos", ha expresado el artista, según recoge CNN.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.