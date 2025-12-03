Ruth Conde, enfermera pediátrica de MSF en Gaza: "Dos niños son asesinados al día desde que se firmó la tregua"

La enfermera pediátrica de Médicos Sin Fronteras, Ruth Conde, ha estado ya en tres ocasiones en Gaza. La primera vez fue nada más estallar la guerra tras el 7 de octubre. Recuerda que entonces aún había una estructura sanitaria y que a pesar de los ataques aún se reconocían las salas de maternidad o los quirófanos o las UCIS pediátricas.

Ahora acaba de llegar por tercera vez y asegura que el sistema de salud está completamente arrasado a pesar del esfuerzo del personal médico y sanitario- "completamente extenuado"- que intenta mantenerlo a toda costa, para que sigan funcionando.

La población llega a estos centros médicos "cada vez más débiles y más vulnerables" después de ser evacuados una y otra vez de las zonas donde se han instalado.

"Siempre hay más bebés que incubadoras"

Ruth recuerda esas imágenes que todos hemos visto. Varios bebés compartiendo incubadoras. Esta enfermera gallega se queja de que a pesar del alto el fuego siguen faltando los recursos. Porque siguen sin llegar las cosas más básicas. Dice que no se trata del número de camiones que entran a la Franja, sino de lo que entra. Asegura que "las autoridades israelíes tienen una lista negra de cosas que son susceptibles de un doble uso, como generadores pequeños, sillas de ruedas o incluso muletasque siguen sin pasar controles " porque el gobierno israelí considera que pueden ser usados como armas de guerra.

Añade que "lo que sí se autoriza tarda meses y llega en cantidades simbólicas que resultan insuficientes"

Decisiónes imposibles: la hiperpriorización

Para los hospitales esa falta de materiales supone tener que elegir , tomar "decisiones imposibles, la hiperprioización" , es decir, "elegir a qué bebé le voy a poner un ventilador mecánico o no".

"Cuantos pacientes comparten una cama, cuantos bebés una incubadora, cuántas mujeres tienen que compartir cama en una sala de partos", esas son decisiones que tienen que tomar a diario el personal sanitario, asegura Ruth: "Esto no es gestión, esto es supervivencia".

Temor al invierno

Y ahora que llega el invierno, el frío y la lluvia, Ruth Conde teme que se repita la situación vivida este año pasado. Picos de epidemias, de infecciones respiratorias, diarreas. Denuncia que "tiendas adecuadas para resistir el frío, que si que existen y que la ONU podría distribuir, siguen sin poder pasar porque están fabricadas con materiales que están en esa lista negra".

Más de 300 asesinados desde el alto el fuego

Además recuerda que el alto el fuego "ha sido vulnerado en múltiples ocasiones y se calcula que han sido más de 300 las personas asesinadas en Gaza en este último mes y medio". "Pero incluso si no se hubiera vulnerado ni un solo día, un alto al fuego no es suficiente; no basta con que no caigan bombas. Un alto al fuego significa también que la población tenga acceso a atención médica, a una vivienda segura, alimentos", implora Conde.

Además afirma que este tiempo de tregua debería haber servido para permitir las evacuaciones de las personas que necesitan seguir un tratamiento médico que allí no se les puede prestar. Apenas han salido unos doscientos pacientes, se lamenta.

"Más de 16.500 personas, entre ellas más de 4.000 niños y niñas, están pendientes de evacuación médica. El alto al fuego tendría que haber significado el aumento del número de pacientes que han sido evacuados, pero apenas 200 pacientes han salido y 900 personas han muerto esperando esa llamada que no ha llegado nunca".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.