Kamala Harris no descarta volver a la Casa Blanca

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha dejado abierta la posibilidad de regresar a la Casa Blanca en el futuro. Ha sido en una entrevista que se emite este domingo en la BBC, en el programa de Laura Kuessberg, y cuyo contenido ha sido adelantado este sábado. En dicha entrevista, Harris ha asegurado que "nunca se deben cerrar las puertas a servir al país".

Aunque Kamala haya evitado confirmar si planea postularse nuevamente a la presidencia en 2028, en sus declaraciones en la primera entrevista que concede en el Reino Unido, ha insistido en que "algún día sea presidenta". Unas palabras que alimentan las especulaciones sobre un posible retorno al escenario presidencial dentro de tres años.

"No he terminado"

Harris ha subrayado que ve su futuro en la política: "No he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre".

En la entrevista en la BBC le han preguntado sobre los sondeos que la sitúan incluso por detrás del actor de Hollywood Dwayne Johnson, a lo que Harris ha contestado: "Si hubiera escuchado las encuestas, no me habría presentado a mi primer cargo, ni al segundo, y desde luego no estaría aquí sentada".

La opinión de Kamala Harris sobre Trump

La vicepresidenta estadounidense, que perdió en noviembre las elecciones ganadas por el republicano Donald Trump, ha querido hacerle referencia en la entrevista del medio del Reino Unido tachándolo de "tirano" y asegurando que las advertencias que hizo sobre él durante la campaña electoral, han resultado ser correctas.

