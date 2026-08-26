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Al menos 15 bebés recién nacidos mueren por un incendio en un hospital de Islamabad, Pakistán

Las primeras informaciones apuntan a que el fuego se habría originado por la explosión de compresor de aire acondicionado en el pabellón de ginecología.

Hospital incendiado en Pakistán

Al menos 15 bebés recién nacidos mueren por un incendio en un hospital de Islamabad, Pakistán | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Tragedia en un hospital de Pakistán donde al menos 15 recién nacidos habrían muerto en un incendio. En concreto, el fuego se desató en el Hospital del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, en Islamabad, según la cadena Geo News. Este medio local informó también de que el origen del incendio estaría en la explosión de compresor de aire acondicionado en el pabellón de ginecología.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el incendio en un hospital de Islamabad y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la tragedia ocurrida en Pakistán en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

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