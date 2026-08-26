Al menos 15 bebés recién nacidos mueren por un incendio en un hospital de Islamabad, Pakistán

Tragedia en un hospital de Pakistán donde al menos 15 recién nacidos habrían muerto en un incendio. En concreto, el fuego se desató en el Hospital del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, en Islamabad, según la cadena Geo News. Este medio local informó también de que el origen del incendio estaría en la explosión de compresor de aire acondicionado en el pabellón de ginecología.

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