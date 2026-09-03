Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Migración

Mueren 84 migrantes, entre ellos un bebé, en un cayuco que viajaba rumbo a Canarias

La embarcación salió de Gambia con 128 ocupantes y solo 44 han podido ser rescatados.

Mueren 84 migrantes, entre ellos un bebé, en un cayuco que viajaba rumbo a Canarias

Mueren 84 migrantes, entre ellos un bebé, en un cayuco que viajaba rumbo a Canarias | Reuters

Publicidad

Gracia López
Gracia López
Publicado:

Más de 80 personas han muerto en una nueva tragedia en la ruta canaria de la inmigración, la más letal del mundo. Entre los fallecidos se encontraba un bebé de muy corta edad y, al menos, tres mujeres. Es el balance de un rescate que ha tenido lugar en la madrugada de este jueves, 3 de septiembre al sur de la isla de Gran Canaria.

A media tarde de este miércoles, 2 de septiembre, Salvamento Marítimo recibía un aviso de una embarcación a la deriva, fue localizada a unas 60 millas al sur de Gran Canaria, a bordo viajaban un grupo indeterminado de migrantes. Se pone en marcha el operativo de rescate y la Guardamar Urania sale en busca de la embarcación. Llegaron hasta la embarcación en torno a la medianoche y pudieron rescatar a 44 personas que viajaban a bordo, tres de ellos en muy mal estado. Fue necesario activar al helicóptero del HELIMER para ser trasladados inmediatamente hasta el hospital Doctor Negrín de la isla de Gran Canaria. El resto fue trasladado a bordo de la propia embarcación de Salvamento Marítimo que los trasladó hasta el muelle de Arguineguín donde llegaron pasadas las 4 de la madrugada. Todos los supervivientes son hombres de origen subsahariano.

Una travesía de 26 días que acabó en tragedia

Pero no todas las personas que viajaban a bordo pudieron salvar su vida. Según Salvamento Marítimo en el cayuco quedaron cinco cuerpos que no fue posible rescatar debido a las malas condiciones del mar. Cabe recordar que desde este miércoles las islas, en concreto el sur de Gran Canaria, se encuentra en situación de Prealerta por fenómenos costeros con fuerte oleaje en la costa y mar de fondo, que ha dificultado mucho este rescate.

Según la información facilitada por la ONG Caminando Fronteras, en la embarcación viajaban 128 personas. Habían salido de Gambia rumbo a Canarias hacía 26 días. La portavoz de la organización, Helena Maleno, ha aseguro en sus redes sociales que “Alertamos a las autoridades de búsqueda y rescate de una embarcación que había salido el día 7 desde Gambia, entre ellas cuatro mujeres y una bebé muy pequeña”. Todo apunta a que se trata de esa misma embarcación.

La madre del bebé desaparecido en Tarragona dijo que lo había enterrado en una caja de cartón

Los Mossos en una calle de Santa Barbara, en Tarragona

Publicidad

Sociedad

Niños corriendo en un colegio

Calendario escolar País Vasco 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y qué días serán festivos

Calendario escolar Andalucía

Calendario escolar Andalucía 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y qué días serán festivos

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026

Calendario escolar Cataluña 2026 - 2027
Educación

Calendario escolar Cataluña 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y cuáles son los días festivos y las vacaciones

El tren Iryo descarrilado en Adamuz
Accidente de Adamuz

La rotura de una soldadura entre dos carriles de distinta antigüedad, la "primera anomalía" del accidente de Adamuz

Fachada de la cárcel Brians 2 de Barcelona
Cataluña

Primer ingreso en prisión de un ladrón detenido en Barcelona con 34 antecedentes

El ayuntamiento de Barcelona logra que un hombre, detenido en la playa del Somorrostro, y con 34 condenas firmes por delitos contra el patrimonio entre en prisión provisional.

Calendario escolar Madrid 2026 - 2027:
Educación

Calendario escolar Madrid 2026 - 2027: cuándo vuelven las clases, días festivos y puentes

Descubre cuándo comienza el nuevo curso y las principales novedades que marcarán el calendario escolar en la capital.

Mueren 84 migrantes, entre ellos un bebé, en un cayuco que viajaba rumbo a Canarias

Mueren 84 migrantes, entre ellos un bebé, en un cayuco que viajaba rumbo a Canarias

Varias personas migrantes en las calles del barrio de Loma Colmenar, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Vecinos de la barriada de Loma Colmenar denuncian que la convivencia es insostenible, marcada por peleas, menores en situación de vulnerabilidad y personas durmiendo en la calle. 27 AGOSTO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 27/08/2026

Detenida una mujer en Ceuta tras matar presuntamente a su primo, un migrante marroquí

Los Mossos en una calle de Santa Barbara, en Tarragona

La madre del bebé desaparecido en Tarragona dijo que lo había enterrado en una caja de cartón

Publicidad