Mueren 84 migrantes, entre ellos un bebé, en un cayuco que viajaba rumbo a Canarias

Más de 80 personas han muerto en una nueva tragedia en la ruta canaria de la inmigración, la más letal del mundo. Entre los fallecidos se encontraba un bebé de muy corta edad y, al menos, tres mujeres. Es el balance de un rescate que ha tenido lugar en la madrugada de este jueves, 3 de septiembre al sur de la isla de Gran Canaria.

A media tarde de este miércoles, 2 de septiembre, Salvamento Marítimo recibía un aviso de una embarcación a la deriva, fue localizada a unas 60 millas al sur de Gran Canaria, a bordo viajaban un grupo indeterminado de migrantes. Se pone en marcha el operativo de rescate y la Guardamar Urania sale en busca de la embarcación. Llegaron hasta la embarcación en torno a la medianoche y pudieron rescatar a 44 personas que viajaban a bordo, tres de ellos en muy mal estado. Fue necesario activar al helicóptero del HELIMER para ser trasladados inmediatamente hasta el hospital Doctor Negrín de la isla de Gran Canaria. El resto fue trasladado a bordo de la propia embarcación de Salvamento Marítimo que los trasladó hasta el muelle de Arguineguín donde llegaron pasadas las 4 de la madrugada. Todos los supervivientes son hombres de origen subsahariano.

Una travesía de 26 días que acabó en tragedia

Pero no todas las personas que viajaban a bordo pudieron salvar su vida. Según Salvamento Marítimo en el cayuco quedaron cinco cuerpos que no fue posible rescatar debido a las malas condiciones del mar. Cabe recordar que desde este miércoles las islas, en concreto el sur de Gran Canaria, se encuentra en situación de Prealerta por fenómenos costeros con fuerte oleaje en la costa y mar de fondo, que ha dificultado mucho este rescate.

Según la información facilitada por la ONG Caminando Fronteras, en la embarcación viajaban 128 personas. Habían salido de Gambia rumbo a Canarias hacía 26 días. La portavoz de la organización, Helena Maleno, ha aseguro en sus redes sociales que “Alertamos a las autoridades de búsqueda y rescate de una embarcación que había salido el día 7 desde Gambia, entre ellas cuatro mujeres y una bebé muy pequeña”. Todo apunta a que se trata de esa misma embarcación.