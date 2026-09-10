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Guerra Oriente Medio

Donald Trump pone fecha al final de la guerra con Irán después de sufrir un incidente en el Air Force One

El presidente de EEUU Donald Trump ha tenido que retrasar su viaje a Dallas por un problema en el tren de aterrizaje del Air Force One. En el receso por este problema técnico ha anunciado cuando prevé el fin de la guerra de Oriente Medio.

Donald Trump en la convención republicana.

Donald Trump se da un baño de masas en la convención republicana | EFE

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Laura Simón
Laura Simón
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A punto de celebrarse las elecciones de medio mandato Donald Trump intenta convencer a sus electores potenciales para seguir manteniendo el control sobre las dos cámaras. El líder estadounidense ha convocado una inédita convención republicana en Texas. El mandatario ha advertido a sus votantes que si no consigue renovar su mandato EEUU "irá al infierno".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que propondrá cambiar el nombre del estrecho de Ormuz al de 'Estrecho Trump', en un nuevo gesto en plena guerra de Washington contra Irán. "Controlamos Ormuz. Creo que deberíamos llamar al estrecho de Ormuz ‘Trump’. Debería obtener algo de esto. El Estrecho Trump", dijo Trump durante un discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas. "Se va a llamar así, señoras y señores. Haré un anuncio", agregó el mandatario, sin adelantar cuándo formalizará la propuesta ni mediante qué procedimiento.

Trump aseguró además que el eventual cambio de nombre no es una iniciativa del Gobierno iraní. "Estoy seguro de que al liderazgo iraní le gustaría decirles que fue idea suya. No fue idea suya", afirmó, mientras la audiencia republicana se reía y aplaudía.

Tensión en Ormuz después de que EEUU destruyera 5 petroleras

La propuesta llega en un momento de renovada tensión en torno al estrecho, después de que Estados Unidos destruyera cinco petroleros iraníes tras ataques con misiles contra sus buques de guerra, según el Pentágono, y Teherán respondiera con ataques contra una base estadounidense en Jordania y contra una decena de embarcaciones en las inmediaciones de Ormuz. La escalada ha reducido aún más el tráfico por esta estratégica vía marítima y llevó este miércoles al precio del Brent a superar los 100 dólares por barril.

Incidente en el tren de aterrizaje del Air Force One

Trump sufrió un retraso en su viaje a Dallas por un problema en uno de los toboganes de emergencia del Air Force One que tuvo que ser revisado. El incidente ha ocurrido justo antes de que el presidente embarcara rumbo a Dallas. El equipo presidencial ha comunicado que se trata de un problema puntual que ya ha sido resuelto.

El jefe de la Casa Blanca aprovechó el receso por este problema en su avión doméstico para hacer un anuncio sobre la guerra con Irán. El presidente de EEUU cree que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque no pueden resistir más "Están desesperados por influir en las elecciones", advertía.

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