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Inundaciones en Japón

Inundaciones en Japón | Antena 3 Noticias

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Vídeo: Las impactantes imágenes de las inundaciones en Nagoya que dejan al menos dos muertos y decenas de heridos

No se veía nada igual desde hace 130 años.

Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Las imágenes que acompañan esta noticia son realmente impresionantes. Llegan desde Nagoya, en Japón. La presión del agua ha reventado el sistema de alcantarillado. Las inundaciones dejan al menos dos muertos y decenas de heridos en todo el país.

Según se ha podido saber, no se veía nada igual desde hace 130 años.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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