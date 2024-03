Los momentos clave del discurso del Estado de la Unión de Biden en el que ha cargado contra su rival Trump

El presidente Joe Biden ha ofrecido el discurso más esperado de los últimos años: el del Estado de la Unión. A tan solo ocho meses de las elecciones a la Casa Blanca, en una puesta en escena que el mandatario controló, millones de personas esperaban atentas las palabras del presidente. Hubo ovación, bromas y sorpresas al ver simpatizantes de Donald Trump, su rival, entre los presentes.

Un discurso con la mirada puesta en las próximas elecciones que se celebrarán en noviembre. También ha tenido palabras para la guerra de Ucrania o la de Gaza y ha cargado contra el expresidente Trump y ha hecho frente a las críticas por su estado de salud al cumplir 82 años.

Ante las dos cámaras del Congreso, con la bancada demócrata respaldándole y la conservadora lanzándole reproches, el mandatario defendió su gestión durante más de una hora. Enérgico y sin titubeos en su oratoria, tenía a quienes dudan de su capacidad para gobernar y él lo sabía: "La cuestión que afronta nuestra nación no es lo viejos que somos, sino lo viejas que son nuestras ideas...", sostuvo.

Durante su intervención aprovechó para pedir un alto el fuego en la Franja de Gaza que permita la liberación de rehenes de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria. Ha reconocido la muerte de más de 30.000 palestinos en los bombardeos del Ejército israelí y ha pedido "proteger a los civiles inocentes".

"Israel tiene una carga añadida porque Hamás se esconde y opera entre la población civil. Pero Israel también tiene la responsabilidad fundamental de proteger a los civiles inocentes de Gaza. Esta guerra se ha cobrado más víctimas civiles inocentes que todas las guerras anteriores en Gaza juntas. Han muerto más de 30.000 palestinos. La mayoría de ellos no son de Hamás. Miles y miles son mujeres y niños inocentes. Niñas y niños también huérfanos", ha expresado durante su intervención ante el Congreso.

También mostró su respaldo a Ucrania y defendió la democracia. "Mi mensaje para el presidente Putin es claro. No nos retiraremos. No cederemos, yo no cederé. La Historia nos observa", afirmaba mientras pedía "plantar cara a Putin" y aprobar el nuevo paquete de fondos de financiación militar.

Mirada puesta en las elecciones de noviembre

La intervención de Biden también tuvo la mirada puesta en las elecciones de noviembre. El pasado 'Supermartes' tanto Trump como Biden arrasaron. Habló del peligro que en su opinión podría suponer su adversario: "A diferencia de mi antecesor, sé quiénes somos como estadounidenses. Somos la única nación del mundo con un corazón y un alma que emana de lo viejo y de lo nuevo". También pidió a los congresistas que no "entierren la verdad" de lo sucedido el 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio. "No se puede amar al país solo cuando se gana", declaraba.

Sobre el actual presidente pesa también el apoyo de Estados Unidos a Israel y su tibia condena a la ofensiva sobre Gaza. Partidarios de un alto el fuego, bloquearon este jueves la principal vía de acceso al Capitolio con pancartas que ponía "genocidio" y que hicieron empezar el acto 20 minutos.

Tras el discurso, afronta críticas de algunos demócratas y activistas por haber usado este jueves la expresión inmigrantes "ilegales" durante su discurso.

