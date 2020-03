El ministro de Sanidad de Holanda se desploma en el Parlamento por el cansancio acumulado ante la crisis del coronavirus

El ministro holandés de Sanidad, Bruno Bruins, se encontraba en plena intervención parlamentaria en una sesión en la que se abordaba la crisis del coronavirus y perdió el conocimiento durante un breve momento. Al parecer, el agotamiento como consecuencia del intenso trabajo en las últimas semanas es lo que está detrás de la situación.

Bruno Bruins, de 56 años, se cayó detrás de la tribuna del parlamento mientras respondía preguntas de los asistentes. Tuvo que ser ayudado por otros ministros que se encontraban en la sesión. Después de tomar un sorbo de agua, pudo reponerse y salir de la sala sin ayuda.

"Me sentía débil por la fatiga y las semanas intensas. Me siento mejor ahora. Me voy a casa a descansar esta noche para poder regresar mañana para luchar contra la crisis del coronavirus", dijo en un mensaje en las redes sociales.

Bruins es el titular de la política sanitaria del gobierno en los Países Bajos, donde el número de casos confirmados de infectados por coronavirus es de 2,051 pacientes y 58 fallecidos, según el Instituto Nacional de Salud.