PARÍS
Una conductora en prácticas precipita un autobús al río Sena: cuatro personas rescatadas
Un autobús cayó este jueves al río Sena en las afueras de París después de que una conductora en prácticas perdiera el control del vehículo.
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Susto importante el que vivieron este jueves en las afueras de París. Un autobús terminó dentro del río Sena después de que una conductora en prácticas perdiera el control mientras realizaba su formación. A bordo viajaban cuatro personas, que han podido ser rescatadas con vida.
Eran alrededor de las 9:30 horas cuando se produjo el siniestro en la localidad de Juvisy-sur-Orge, al sur de la capital francesa. La conductora estaba "a punto de finalizar su formación", y circulaba acompañada por su instructor y otros dos pasajeros. Las causas por las que el autobús terminó precipitándose en el agua aún se están investigando.
Rescate inmediato y un gran despliegue
El suceso obligó a desplegar un amplio operativo de rescate en el que las cuatro personas tuvieron que ser auxiliadas. Tras lo ocurrido, la conductora fue sometida a pruebas de alcohol y drogas, que dieron negativo. Aun así, permanece bajo custodia policial mientras se esclarecen las circunstancias del accidente, que se investiga como un posible caso de lesiones involuntarias.
Los primeros en auxiliar a los ocupantes fueron miembros de un club de remo que se encontraban entrenando en la zona, junto a una barcaza cercana que lanzó boyas salvavidas. Poco después, se desplegó un amplio dispositivo con más de 100 efectivos, entre bomberos, policías, buzos especializados y medios aéreos.
El accidente provocó además alteraciones en el transporte local y obligó a activar medidas preventivas en el río para evitar posibles vertidos, aunque finalmente se descartaron fugas de combustible. El autobús fue retirado del agua horas más tarde con ayuda de grúas especializadas.
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