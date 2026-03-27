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Comité Olímpico Internacional

Donald Trump felicita al COI por su nueva normativa para competiciones femeninas: "Está sucediendo gracias a mi contundente orden ejecutiva"

El presidente de Estados Unidos celebra la decisión del COI de prohibir a mujeres transgénero participar en competiciones femeninas.

Donald Trump, en una imagen de archivo

Donald Trump, en una imagen de archivoWill Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / ContactoPhoto

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha felicitado al Comité Olímpico Internacional (COI) por su nueva política sobre la Protección de la Categoría Femenina en el Deporte Olímpico, una nueva normativa que establece que sólo las mujeres biológicas, "determinado en base a un cribado único de genes SRY", podrán competir en disciplinas femeninas.

"Felicidades al Comité Olímpico Internacional por su decisión de prohibir la participación de hombres en los deportes femeninos. ¡Esto solo está sucediendo gracias a mi contundente orden ejecutiva, que defiende a las mujeres y las niñas!", declaró Trump en la plataforma Truth Social.

Este mismo jueves, el COI hizo oficial su nueva política para proteger las competiciones femeninas, una normativa que entrará en vigor a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que prohibirá a las mujeres transgénero competir en categorías femeninas, todo para "proteger la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina".

Todas las deportistas que deseen competir en los Juegos a partir de Los Ángeles 2028 deberán superar una prueba genética SYR única en la vida para poder optar a la categoría femenina.

La postura de España sobre la nueva normativa del COI

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado este mismo viernes que "lo más importante es la igualdad no solamente desde el punto de vista de la inclusión sino también, por supuesto, entre los hombres y las mujeres y también en este caso de las personas trans que practican el deporte".

"Nosotros tenemos una Ley del Deporte que establece la igualdad para hombres y mujeres" y en ella "viene perfectamente recogido", ha apuntado sobre esta cuestión que, no obstante "depende de las federaciones deportivas".

Por su parte, Francia manifestó su oposición al "uso generalizado" de las pruebas genéticas y mostró su "profunda preocupación" tras el anuncio del Comité Olímpico Internacional (COI).

"Nos oponemos al uso generalizado de las pruebas genéticas, que plantean numerosas cuestiones éticas, legales y médicas, en particular con respecto a la legislación francesa de bioética", que prohíbe dichas pruebas, declaró la ministra de Deportes, Marina Ferrari, que expresó en un comunicado la "profunda preocupación" del Gobierno francés.

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