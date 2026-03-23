Un meteorito impacta en una casa y produce varias explosiones sónicas

Un meteorito impactó el techo de una vivienda en las afueras de Houston, Texas, el pasado sábado por la noche. Un episodio que dejó sorprendidos a los residentes locales y, posteriormente, fue confirmado por la NASA tras múltiples reportes de un fenómeno luminoso que cruzaba el cielo y que iba acompañado de fuertes estruendos.

El incidente ocurrió en el área de Spring, al norte de Houston, donde la estadounidense Sherrie James relató que el hecho fue descubierto por su nieto. "Fue a revisar y dijo que había un agujero en el techo, luego vi la roca y pensé: ‘Eso parece un meteorito’", contó a un medio local la residente de Spring. Según explicó, en un primer momento la familia no comprendía qué había sucedido y decidió contactar al departamento de bomberos para buscar ayuda.

Las autoridades locales evaluaron inicialmente la posibilidad de que el objeto hubiera caído desde una aeronave. Sin embargo, tiempo después confirmaron que existían registros de reportes de un meteorito que había atravesado el cielo del norte de Houston y se había fragmentado en varios trozos antes de llegar a tierra.

La NASA confirma el fenómeno

La NASA, de hecho, horas más tarde, respaldó esta versión tras que varios testigos informaran de que habían observado, en Texas, una brillante bola de fuego alrededor de las 16:40 hora local. De acuerdo con los datos preliminares, el meteorito se volvió visible a unos 79 kilómetros de altura sobre la zona de Stagecoach, al noroeste de Houston, desplazándose hacia el sureste a una velocidad cercana a los 56.000 kilómetros por hora. También detalló que el objeto, de aproximadamente una tonelada de peso y unos 90 centímetros de diámetro, comenzó a desintegrarse a los 47 kilómetros de altura generando así fuertes explosiones sónicas, que numerosos residentes describieron como ruidos similares a truenos, a pesar de añadir que el cielo se encontraba despejado.

El fenómeno también fue detectado por radares meteorológicos Doppler, que captaron posibles fragmentos cayendo en una zona comprendida entre Willowbrook y Northgate Crossing, en el área metropolitana de Houston. Coincidiendo, de este modo, con los testimonios de vecinos que afirmaron haber visto pequeños objetos incandescentes descendiendo a rápida velocidad antes de desaparecer.

Pese a que no se reportaron heridos, la caída del meteorito generó preocupación entre los vecinos y activó protocolos de verificación por parte de las autoridades locales. Expertos señalan que la mayoría de los meteoritos se desintegran antes de llegar al suelo, pero algunos fragmentos pueden sobrevivir al paso por la atmósfera y causar daños menores al impactar.

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