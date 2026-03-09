Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un meteorito atraviesa el tejado de una casa en Alemania tras una espectacular bola de fuego

El fenómeno, que ha sido visible en gran parte de Europa Occidental, ha sorprendido a miles de personas y ha terminado con fragmentos espaciales impactando en una vivienda de la ciudad alemana de Coblenza.

Meteorito cruza el cielo de Alemania

Yolanda Durán
Publicado:

Una brillante bola de fuego ha cruzado el cielo de Europa Occidental en la tarde del domingo 8 de marzo y ha acabado convirtiéndose un fenómeno más inusual de lo que parecía en un primer momento. Miles de personas quedaron impresionados y grabaron vídeos que ahora circulan por redes sociales. Eso sí, los fragmentos del meteorito llegaron a impactar contra viviendas al oeste de Alemania.

El suceso se produjo alrededor de las 19:00 horas, cuando numerosos testigos de Alemania y de países cercanos como Bélgica, Luxemburgo o Países Bajos, observaron un objeto luminoso atravesando la atmósfera a gran velocidad. El acontecimiento, que muchos describieron como una intensa estela brillante o una "bola de fuego", fue visible desde varias regiones y en distintas zonas.

Provoca daños en el tejado de una casa

Poco después de la aparición del meteorito, fragmentos del cuerpo celeste alcanzaron el suelo en el estado federado de Renania-Palatinado. Uno de ellos impactó contra el tejado de una casa en el distrito de Güls, en la ciudad de Coblenza, perforando las tejas y provocando un agujero en la cubierta del edificio. A pesar del susto y de los daños materiales, las autoridades han confirmado que no se han registrado heridos.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para inspeccionar la vivienda y asegurar la zona. Según los primeros informes, el agujero provocado por el impacto tendría aproximadamente el tamaño de un balón de fútbol y los restos del meteorito se dispersaron en el interior del inmueble.

Los restos llegan a la superficie terrestre

Este tipo de fenómenos ocurre cuando un meteorito, una roca procedente del espacio, entra en la atmósfera terrestre a gran velocidad. La fricción con el aire provoca que se vuelva incandescente y genere un resplandor conocido como bólido o bola de fuego. En la mayoría de los casos el objeto se desintegra antes de tocar el suelo, aunque ocasionalmente algunos fragmentos sobreviven y se convierten en meteoritos.

Aunque los impactos directos sobre edificios son extremadamente raros, este episodio vuelve a demostrar que los restos de pequeños cuerpos espaciales pueden llegar a la superficie terrestre, incluso en zonas habitadas. Mientras tanto, expertos y aficionados ya buscan más fragmentos para analizarlos y determinar su origen y composición.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

