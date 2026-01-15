Astronautas en la Luna, un eclipse solar total y otros eventos espaciales imperdibles de este 2026

Existe una fascinación constante del ser humano por la astronomía y los eventos espaciales. Tanto es así que las pantallas de cine han sido testigo de numerosos relatos sobre acontecimientos históricos y, especialmente, sucesos ficticios que fantasean con algún tipo de asentamiento humano en planetas ajenos a la Tierra. Sin embargo, la realidad se impone a las tramas cinematográficas y, durante este año, no hará falta acudir a las salas de cine:

Entre febrero y abril, la NASA planea enviar una misión tripulada a la Luna con el objetivo de estudiar la posibilidad de asentamientos humanos sostenidos en el tiempo. La agencia espacial comienza a concretar y materializar los resultados de años de investigación y desarrollo tecnológico. El ansiado regreso humano a la Luna está, por tanto, cada vez más cerca.

El 12 de agosto, los amantes de la astronomía, tanto profesionales como aficionados, podrán disfrutar de un fenómeno que hacía décadas que no era visible en territorio europeo: un eclipse solar total.

Además, se contempla la posibilidad de un eclipse anular en febrero, un eclipse lunar en marzo y lluvias de estrellas en agosto (perseidas) y diciembre (gemínidas).

Regreso a la Luna ¿cuándo?

La NASA ha anunciado la previsión de la vuelta a la Luna de una nave tripulada, Artemis II, que se produciría, de acuerdo con las estimaciones de la propia agencia norteamericana, entre los meses de febrero y abril. Según han anunciado, se tratará de una misión de diez días que tiene como objetivo final establecer las bases para la presencia humana sostenida en la Luna.

Se trata de una de las misiones más esperadas de los últimos años: un nuevo vuelo tripulado a la Luna que no sucede desde que lo hiciese el Apolo hace más de 50 años. Se trata, efectivamente, de un nuevo gran paso para la Humanidad que, sin embargo, lleva gestándose más de una década.

En concreto, esta misión forma parte del programa Artemis II, liderado por la NASA, y que cuenta con la participación de empresas privadas estadounidenses y otras agencias espaciales internacionales.

En este caso, la tripulación, que consta de cuatro astronautas (tres de ellos pertenecen a la NASA y, el otro, a la Agencia Espacial Canadiense), viajará a bordo de la nave Orion en una misión que, además de abrir una nueva carrera espacial hacia la presencia sostenida en la Luna, sirve también de ensayo para para futuras misiones en Marte.

Eclipse solar 2026 ¿cuándo y cómo verlo?

De acuerdo con las previsiones actuales, el 12 de agosto de 2026 se producirá un acontecimiento que tampoco es frecuente: un eclipse solar total visible desde buena parte del territorio europeo, incluido España.

Durante un eclipse solar total, la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, bloqueando de forma absoluta la recepción de luz y, así, constituyendo un momento único de breve oscuridad total durante el día. En función de las características del eclipse y la posición de los astros, este fenómeno es visible o no desde determinados territorios.

En este caso, la franja de oscuridad transitará buena parte del planeta y podrá ser observada, por primera vez en décadas, desde Groenlandia, Islandia, el Ártico y la mayor parte de la mitad norte de España, mientras que en otras zonas de Europa, África y Norteamérica se verá de forma parcial.

Más allá de la relevancia del acontecimiento para los observadores aficionados, un eclipse solar es un fenómeno de gran interés para la comunidad científica, que estudia aspectos difíciles de observar en otras ocasiones, como la corona solar o la atmósfera exterior del sol, así como cuestiones relativas a la temperatura y los cambios atmosféricos.

