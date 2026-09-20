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Asesinada a tiros La China Polo, candidata a gobernadora en Perú que había denunciado que un mando policial quería matarla

La Fiscalía investiga la muerte de Susy Aponte como un presunto crimen por encargo y confirma tres detenidos. El general señalado por la periodista ha sido reasignado junto a otros altos mandos policiales.

Luis Obispo Díaz, detenido por el asesinato de la candidata regional de Áncash, Perú, Susy Isabel Aponte Polo

Luis Obispo Díaz, detenido por el asesinato de la candidata regional de Áncash, Perú, Susy Isabel Aponte Polo Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La Fiscalía de Perú investiga el asesinato por encargo el asesinato de la periodista y candidata a gobernadora regional de Áncash Susy Isabel Aponte Polo, conocida como 'La China Polo', que había acusado públicamente a un alto mando policial de ordenar un atentado contra ella.

El Ministerio Público confirmó este domingo que hay tres sospechosos detenidos. Entre ellos estarían el presunto autor de los disparos, una persona que lo habría transportado y una tercera que supuestamente financió el asesinato.

Aponte fue atacada el sábado, alrededor de las 12.40 horas, durante una visita electoral al mercado de Caraz, en el noroeste del país. La candidata recorría la zona acompañada de miembros de su campaña y repartía propaganda cuando un individuo abrió fuego contra ella.

De acuerdo con los medios locales citados por EFE, el atacante le disparó en la cabeza. Otras cinco personas resultaron heridas, según la información difundida por Europa Press.

Había denunciado amenazas nueve días antes

El pasado 10 de septiembre, Aponte había señalado al entonces director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, el general Víctor Revoredo Farfán, como supuesto responsable de ordenar un ataque contra ella.

"De tres penales he recibido llamadas advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes", afirmó, según recogió el diario peruano *La República*, citado por Europa Press.

La periodista había denunciado presuntos vínculos de jefes policiales con la organización criminal Los Pulpos. Según su relato, internos de tres prisiones peruanas la alertaron de las amenazas.

Estas acusaciones no implican que se haya acreditado una participación del mando policial en el asesinato. La información disponible tampoco establece una vinculación entre Revoredo y los tres detenidos.

Revoredo, reasignado junto a otros mandos

Una resolución suprema publicada este domingo dispone la reasignación de Revoredo como director de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional.

El cambio forma parte de una reorganización que afecta también a otros 19 generales y tres tenientes generales. La información facilitada no establece que el traslado sea consecuencia de las acusaciones de Aponte o de la investigación del crimen.

El nuevo director de Investigación Criminal es el general Ricardo Espinoza, que estuvo al frente de la región policial de La Libertad, una de las jurisdicciones con mayor incidencia de criminalidad organizada del país, según EFE.

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