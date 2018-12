Mensaje del Papa contra la codicia en la Misa del Gallo

En la tradicional Misa del Gallo, celebrada en la basílica de San Pedro a las nueve y media de la noche -una hora más cómoda que la tradicional hora de medianoche-, el Papa Francisco ha recordado que Belén significa 'casa del pan' y es donde se convoca a la humanidad en esta fecha.

Desde ese lugar simbólico, cuando "parece que el tener, el acumular cosas es para muchos el sentido de la vida" y "una insaciable codicia atraviesa la historia humana", sin embargo, "ante el pesebre, comprendemos que lo que alimenta la vida no son los bienes, sino el amor; no es la voracidad, sino la caridad; no es la abundancia ostentosa, sino la sencillez que se ha de preservar".