Un coche-bomba hace explosión junto a la sede de la agencia EFE en Bogotá

Al menos 9 personas resultaron heridas hoy y decenas de edificios quedaron dañados por la explosión de un coche bomba junto al complejo de edificios donde están ubicadas la emisora Caracol Radio y la sede de la Agencia EFE en Colombia, además de otras empresas, en Bogotá, según fuentes oficiales.

La explosión se produjo alrededor de las 05.30 hora local (10.30 GMT), rompió los cristales de varios edificios de la zona, donde hay muchas oficinas y viviendas, y dejó un agujero sobre la calle séptima, una de las principales arterias de Bogotá.

El secretario de salud de Bogotá, Héctor Zambrano, explicó que nueve personas fueron "valoradas" tras la explosión y, de ellas, tres tuvieron que ser trasladadas al hospital con heridas de consideración. La herida más grave es una mujer de 31 años, que presenta lesiones en el rostro por esquirlas de bomba y está siendo intervenida.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, llegó a la zona de la explosión, que sigue acordonada, para recibir la información recabada hasta ahora por la Policía, que no descarta aún ninguna hipótesis sobre el atentado. También se desplazaron hasta el lugar el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y el comandante de las Fuerzas Armadas, el almirante Edgar Cely, entre otras altas autoridades.

"Como todo acto terrorista, lo que quieren es perturbar, generar miedo en población. No lo van a lograr, todo lo contrario. Nos recuerda que no podemos bajar la guardia, el país debe estar absolutamente tranquilo", dijo Santos a los periodistas, que inspecciona a esta hora el lugar de la explosión. Santos confirmó que, "afortunadamente", no hay víctimas mortales y detalló que los edificios afectados sufrieron daños materiales, pero "no estructurales".

"Quiero pedirles a los medios (que) demos las noticias normalmente, no les hagamos el juego a estos terroristas. Esto no nos va a asustar", insistió el presidente al pedir a los bogotanos que estén tranquilos y sigan con su vida normal hoy. El mandatario, que asumió el cargo el pasado sábado, agregó después: "Vamos a seguir combatiendo el terrorismo con todo lo que esté a nuestro alcance". Según el comandante de la Policía de Bogotá, el general César Augusto Pinzón, los terroristas usaron un auto Chevrolet Swift de color gris para cometer el atentado.