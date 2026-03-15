Al menos 14 muertos, 4 de ellos menores, en los últimos ataques de Israel contra el Líbano

Este domingo, 15 de marzo, la Agencia Nacional de Noticias libanesa, informó sobre una serie de ataques de Israel contra el Líbano que provocó la muerte de 14 personas aproximadamente. Cuatro de ellas eran menores de edad.

Varias muertes a causa de los ataques

Siete de ellas murieron en la localidad de Nabatieh, al sur del país cuando recibieron un ataque de Israel. En el lugar se encontraban los cuatro menores. Otras cinco resultaron heridas según indican los datos del Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública libanés.

Mientras, en la localidad de Sidón, murieron cuatro personas y dos se encontraban heridas. Por otra parte, tres personas perdieron la vida en la localidad de Al Qatrani cuando fue bombardeada.

Más de una semana con bombardeos

El 2 de marzo Israel comenzó a atacar el Líbano como respuesta a los ataques del grupo chií Hizbulá, aliado de Irán. Los bombardeos han causado la muerte de al menos 826 personas, según el último recuento realizado este sábado por parte de las autoridades sanitarias libanesas.

El pasado viernes, 13 de marzo, varias aeronaves israelíes soltaron panfletos por diferentes barrios de la ciudad. En ellos se hacía una llamada a la población para desarmar al grupo chií, quien a su vez, ejecuta ataques diarios de alcance limitado contra el norte de Israel.

El uso de los folletos es una técnica relativamente común que sirve para amenazar a la población de las zonas fronterizas que no tengan precedentes recientes en la capital. En el mensaje de estos se afirma que Hizbulá actúa como un "escudo" de Irán y le piden a los libaneses que reclamen estabilidad para su país.

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