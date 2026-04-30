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El Gobierno británico refuerza la seguridad ante la escalada de antisemitismo tras el ataque en Londres

Las cámaras corporales de la policía revelan los momentos previos al arresto del sospechoso del apuñalamiento en Golders Green, mientras el Gobierno británico refuerza la seguridad ante el aumento de incidentes antisemitas.

La polic&iacute;a de Londres en el lugar del ataque

La policía de Londres en el lugar del ataqueEFE

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Laura Tarsà
Publicado:

Las autoridades británicas han difundido nuevas imágenes captadas por cámaras corporales de la policía que muestran la detención del presunto autor del apuñalamiento ocurrido el pasado miércoles en el barrio londinense de Golders Green. En el vídeo, se escucha a los agentes ordenar de forma reiterada al sospechoso que "suelte el cuchillo" antes de proceder a su inmovilización mediante el uso de una pistola Taser. Finalmente, el individuo es reducido en el suelo y arrestado.

El detenido ha sido identificado por la Policía Metropolitana como un ciudadano británico de 45 años, nacido en Somalia. Fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato tras el ataque, en el que dos personas, de 76 y 34 años, resultaron heridas. Ambas víctimas fueron atendidas en el lugar de los hechos y permanecen hospitalizadas en estado estable.

Tras su detención, el sospechoso fue trasladado a un hospital para ser evaluado, aunque posteriormente recibió el alta y fue conducido a una comisaría de Londres, donde continúa bajo custodia policial.

Escalada de antisemitismo

El sospechoso podría haber estado implicado también en un altercado previo ocurrido en una vivienda de Southwark, esa misma mañana. Una persona sufrió heridas leves y los detectives ya lo están investigando.

El ataque se produce en un contexto de creciente preocupación por el aumento de incidentes antisemitas en el Reino Unido. El organismo de control antiterrorista ha calificado la situación como una "emergencia nacional", advirtiendo de un incremento significativo en las amenazas y agresiones contra la comunidad judía.

Ante este escenario, el Gobierno británico ha anunciado una financiación adicional de 25 millones de libras esterlinas destinadas a reforzar las patrullas policiales y mejorar la seguridad en las zonas con alta presencia de población judía. Mientras tanto, la policía antiterrorista continúa investigando si el ataque de Golders Green fue un acto dirigido específicamente contra esta comunidad.

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