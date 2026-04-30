El desafortunado comentario de Trump sobre las orejas del jefe de la NASA: "Tiene un gran oído, tiene superoídos"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Artemis II, para felicitarles por su éxito. Durante el encuentro en el Despacho Oval, Trump destacó la importancia de la misión, que supone el regreso a la luna desde 1972.

También elogió al jefe de la NASA, Jared Isaacman, afirmando que "se necesita gente así para hacer grande el país". Sin embargo, la polémica empezó cuando tras felicitarle, el presidente hizo un comentario sobre sus orejas, en el que diría literalmente: "¿Has oído esa pregunta con esas preciosas orejas que tienes?", a lo que después añadiría: "Tiene un gran oído, tiene superoídos", desatando así una nueva polémica tras burlarse de su físico.

Esta actitud no es aislada ni nueva para Trump, quien acostumbra a bromear en todo tipo de situaciones, lo que recuerda a sus últimas bromas religiosas o hacia la figura del Papa. Trump, también bromeó sobre la posibilidad de viajar al espacio, afirmando que estaría "físicamente preparado", aunque dudando de si un presidente como él podría participar en este tipo de misiones. Isaacman, permaneció congelado ante las críticas de Trump, forzando una sonrisa y respondiéndole que estudiarían la opción de que fuese el próximo en viajar a la Luna.

En el evento, estuvieron los protagonistas de la misión, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen. Todos ellos fueron reconocidos por su preparación física y mental, además de por haber participado en el viaje más lejano de la Tierra hasta la fecha. La misión, completada el pasado 10 de abril, superó el récord de distancia del Apollo 13, por encima de los 406.000 kilómetros desde nuestro planeta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.