Mercados, municiones y política: los tres frentes donde EE.UU. e Israel se juegan el final de la guerra con Irán

Casi dos semanas después de los ataques estadounidenses e israelíes en territorio iraní, que se han intensificado por ambas partes, no existe una estimación concreta sobre un alto al fuego. Eso sí, hace unos días Donald Trump anunció que la guerra contra Irán estaba "muy adelantada a lo previsto", considerando "que la guerra está prácticamente terminada". El norteamericano asegura que se adelantó "mucho" a la estimación inicial de duración del conflicto, de cuatro a cinco semanas.

Las conclusiones de Trump vienen porque asegura que el régimen iraní "no tiene armada, comunicaciones ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos".

Sin embargo, las afirmaciones del presidente estadounidense contrastan con las advertencias de algunos analistas y expertos militares. "Donald Trump ha dicho que está casi terminada, mientras que la Guardia Revolucionaria ha dicho que esto acabará cuando ellos quieran", explica el almirante retirado Juan Rodríguez Garat.

Para este, las declaraciones del republicano tienen un efecto contraproducente en el desarrollo del conflicto: "Hay que entender que cada uno se dirige a un público diferente. Estados Unidos se dirige a los mercados y, por desgracia, si quiere consolar a los mercados de las penas que están pasando, da ánimos a la Guardia Revolucionaria".

Explica que cuando Trump anuncia "que la guerra va a durar poco", los "esfuerzos de sus fuerzas armadas para tratar de convencer al régimen de Irán de que haga concesiones políticas se van por el desagüe". Y considera que "la guerra podría tener un fin mucho mejor si el presidente Trump se mantuviera callado".

"No puede durar demasiado porque la lista de blancos que tiene Estados Unidos en Irán se va a acabar mucho antes de que se acaben las armas"

Pese a ello, el almirante retirado considera que el conflicto "no puede durar demasiado porque la lista de blancos que tiene Estados Unidos en Irán se va a acabar mucho antes de que se acaben las armas, mucho antes de que se acabe la voluntad". Asegura que "no faltará mucho" para que llegue el momento "en el que Estados Unidos no le queda nada para bombardear".

Por su parte, el analista militar Juanjo Fernández coincide en que la respuesta de Irán ha seguido un patrón que es lo que "le correspondía hacer en estas circunstancias". Señala que "ante un ataque verbal de Trump de que va a haber consecuencias, Irán responde con lo que tiene: ataques de misiles, de drones, buscando causar el mayor daño posible en términos militares. Es la forma de decir: estamos aquí, seguimos en la guerra y no lo vamos a parar".

"El nivel de los arsenales de Israel y de Estados Unidos puede limitar la duración de la guerra"

Sobre la posible duración de la guerra, apunta a factores económicos y militares: "Para una guerra hace falta dinero. Las guerras son muy caras y las hay baratas, pero son las que se pierden. Entonces el dinero es un tema importantísimo y la munición va muy ligada". Concluyendo en que "el nivel de los arsenales de Israel y de Estados Unidos puede limitar la duración de la guerra".

Por una decisión política

En su opinión, el final podría llegar más por una decisión política que por una victoria militar total. "Puede que en un momento dado Trump se levante por la mañana y nos despierte diciendo que la guerra ya la ha ganado y esto se ha terminado", señala.

Garat también cree que el papel de Estados Unidos será determinante, del que separa políticamente de su aliado Israel: "No es la misma política la de Israel, que es capaz de llegar a extremos, lo ha demostrado en Gaza, inaceptables para la opinión pública norteamericana. Al final, cuando los cuarteles de la Guardia Revolucionaria ya estén destruidos y cada uno esté en su casa, Israel es capaz de bombardear un edificio de pisos porque en el tercer B habita un dirigente de la Guardia Revolucionaria, pero Estados Unidos no".

"Israel no puede hacerlo solo. En cuanto el presidente Trump mande parar, tendrán que cumplir sus órdenes".

Por eso concluye que el final Netanyahu dependerá en gran medida de Washington porque "Israel no puede hacerlo solo. En cuanto el presidente Trump mande parar, tendrán que cumplir sus órdenes".

Por su parte, el analista militar añade que también hay diferencias en los objetivos estratégicos de ambos aliados. "Trump ha dicho de todo. Que si es para derrocar al régimen de los ayatolás, que si esto es por el pueblo iraní. Al final, esto es por acabar con un enemigo en la zona. Para Estados Unidos es un enemigo estratégico, pero para Israel es un enemigo vital".

¿El fin está cerca?

Cabe recordar que la primera información sobre una estimación la dio el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el mismo día de se iniciaron los ataques. Aseguró que hasta que no se alcance el objetivo, "eliminar la amenaza existencial" que representa Irán, la operación "continuará todo el tiempo que sea necesario".

Días después, el presidente estadounidense afirmó, el pasado 2 de marzo, que lo más probable, a pesar de su país tenga "la capacidad de extendernos mucho más", es que las operaciones en territorio iraní durasen de cuatro a cinco semanas. Aunque pocos días después, de la estimación de Trump, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, alargó la duración, sin concretar una fecha: "Apenas hemos empezado a luchar".

En la misma línea, Luciano Zaccara, analista político de Oriente Medio en Catar, asegura que "es imprevisible" conocer cuando terminará la guerra en Irán. Uno de los motivos es que se desconoce "cual es el juego final de cada uno de los dos actores".

Sobre Irán explica que lleva desde que comenzó el conflicto "lanzando uno o dos drones a los países del Golfo, incluido Jordania o Israel", cuenta el analista, aclarando que esto "genera suficientes problemas en las líneas aéreas porque los aeropuertos tienen que permanecer cerrados".

Por otro lado, está Estados Unidos que, de momento, "no ha podido eliminar la cadena de producción de drones y de lanzamiento" iraní, mientras que Israel se centra en su economía, la cual "lleva paralizada dos años y estos ataques también los fuerzan a paralizar".

