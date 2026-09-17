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El Parlamento Europeo respalda a Ceuta y condena la instrumentalización de migrantes para la "guerra híbrida"

La Eurocámara aprueba con 339 votos a favor una resolución sobre la entrada masiva de julio y reclama reforzar las fronteras exteriores de la UE.

Úrsula Von der Layen

El Parlamento Europeo respalda a Ceuta | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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El Parlamento Europeo ha dado este jueves su respaldo a Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio. El pleno de la Eurocámara ha aprobado, con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, una resolución que condena los cruces irregulares masivos y reclama una respuesta coordinada para reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea.

El texto denuncia la instrumentalización de la inmigración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro y expresa su apoyo y solidaridad con Ceuta y Melilla. La resolución también lamenta las muertes registradas en el mar durante los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.

Uno de los puntos más destacados está en la propia descripción de lo sucedido. La propuesta señala en su punto D: "Considerando que Ceuta, con una población residente de aproximadamente 84.500 habitantes, ha sido invadida".

Marruecos, en el centro del debate político

La resolución reclama cooperación con Marruecos y el retorno de aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario. Sin embargo, las diferencias políticas han aparecido a la hora de señalar responsabilidades por lo ocurrido.

El PP ha respaldado la resolución, mientras que los socialistas han votado en contra. El debate sobre Marruecos ha marcado buena parte de las discrepancias: los socialistas no han querido responsabilizar directamente al país vecino, mientras Vox ha defendido una posición más restrictiva.

Mientras, este jueves, Marruecos ha mantenido una cumbre trilateral junto a Estados Unidos e Israel en el marco de los Acuerdo de Abraham para reforzar sus lazos.

Tras el encuentro de los ministros de Exteriores de Israel y Marruecos en Nueva York con el representante de EEUU en la ONU, ambos países han expresado su intención de continuar con el establecimiento de unas relaciones diplomáticas "plenas, pacíficas y amistosas". En su declaración conjunta, reconocen a Donald Trump "como un líder visionario con una capacidad única para lograr la paz donde nadie más lo creía posible".

También se comprometieron a reforzar sus relaciones diplomáticas mediante la reapertura de las embajadas en ambos países y el impulso de las cooperación económica. Acordaron adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento inmediato de los vuelos directos entre Marruecos e Israel, incluyendo los operados por compañías aéreas israelíes y marroquíes, antes de que finalice el año.

El debate sobre el asilo y Frontex

La crisis de Ceuta también ha reabierto la discusión europea sobre cómo responder ante episodios de instrumentalización de la migración. La Comisión plantea mecanismos extraordinarios para acelerar los retornos en situaciones de emergencia. Ursula von der Leyen precisó que este instrumento "solo se activará conforme a un conjunto de criterios estrictamente definidos."

Las posiciones vuelven a ser diferentes. El PP respalda este tipo de medidas, Vox reclama restricciones más amplias y los socialistas advierten de que paralizar las peticiones de asilo supondría vulnerar la Convención de Ginebra.

Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reclamado a Bruselas una presencia permanente de Frontex en Ceuta. "Es la frontera más desigual del planeta.", ha asegurado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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