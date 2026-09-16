Mueren la modelo Gabriella Querino y su esposo Sean Michieli en un accidente con un 'taxi náutico' en Venecia

Las autoridades italianas han confirmado los peores presagios. La modelo brasileña Gabriella Querino y su esposo han muerto tras la colisión de su embarcación con un 'taxi náutico'.

'Corriere della sera' publica que si bien el fallecimiento de Sean Michieli se certificó el domingo por la noche después de dos intentos de cirugía, debido a un traumatismo craneoencefálico grave y lesiones abdominales, nada se sabía de Gabriella Querino. Tras el accidente los buzos encontraron su bolso y efectos personales en el lecho del canal. Este hallazgo no dejaba lugar a muchas esperanzas, pero no ha sido hasta el martes cuando se recuperó el cuerpo.

El alcalde de Venecia, Simone Venturini, fue quien dio la triste noticia.

"Lamentablemente, en la laguna ha sido hallado el cuerpo de Gabriella Querino. Con el hallazgo del cuerpo de Gabriella se apaga, por desgracia, también la última esperanza y se cierra de la manera más dolorosa una historia trágica que en estos días ha mantenido a toda la ciudad con el aliento contenido". La autopsia confirmará la causa de la muerte, pero a priori las lesiones parecen compatibles con la colisión.

Según informa 'Corriere della sera', el taxista es un veneciano de 38 años a quien se investiga por homicidio náutico y homicidio involuntario y para quien están pendientes los resultados de una prueba de alcoholemia y drogas. También apunta que estaba realizando un viaje como sustituto ya que no tiene licencia. La poca visibilidad y la velocidad podrían estar detrás de las causas del accidente