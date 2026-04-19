Los marineros atrapados en el Estrecho de Ormuz piden auxilio para salir de la zona de la guerra

Mohamed Arrachedi, arranca con una obviedad, que a veces se nos olvida: "Los barcos que intentan cruzar el Estrecho no transportan solo mercancías, llevan personas". Asegura el portavoz de la Federación Internacional del Transporte que su teléfono últimamente no para de sonar. Le piden ayuda marinos desde todos los puntos del mundo, pero ahora sobre todo, desde el Estrecho de Ormuz. 1.800 consultas desde que empezó la guerra de Irán, pidiendo ayuda para ser repatriados. Pone como ejemplo el caso de dos marinos muy jóvenes, cadetes, embarcados en un buque que está en Omán. Se acaban de enterar de que el barco va a un puerto iraní y no quieren acabar allí. Están desesperados, con mucho miedo y Mohamed intenta sacarlos de ese barco, pero es difícil porque el armador del barco, sin bandera, no tiene registro marítimo, está desaparecido. Estos dos marinos llevan 11 mesessincobrar. Lo más efectivo sería que pudieran desembarcar con la ayuda de las autoridades marítimas de Omán, impidiendo que el barco zarpe rumbo a Irán, pero no es fácil.

Esclavitud moderna

La mayoría de las consultas que reciben en esta Federación están relacionadas con la petición angustiosa de salir de la zona de conflicto. Hay 15.000 barcos bajo el paraguas de la Federación, que quedan protegidos por las reglas del sindicato. El marino puede negarse a trabajar en zona de guerra y el armador está obligado a dejarlo ir. El problema más acuciante para los marinos de Oriente Medio, obviamente es la guerra, pero el resto de dificultades siguen existiendo y se agudizan con el conflicto. Se refiere Mohamed a problemas de salarios, muchos de los embarcados llevan tres y cuatro meses sin cobrar, escasez de comida y agua. Los armadores no encuentran marineros para trabajar en este conflicto, por lo tanto no deja repatriar a los embarcados. Esto es lo que el portavoz de FTI llama "esclavitud moderna".

Los vaivenes de Irán y EE.UU. aumentan su miedo

Los anuncios de EE.UU. e Irán sobre abrir, cerrar, controlar, poner peajes en el Estrecho de Ormuz, son para los trabajadores del mar papel mojado, palabras que arrastra la marea, no se lo creen. Sólo quieren marcharse. Los barcos que deberían cruzar por el Estrecho llevan todo tipo de cargamento; vehículos, productos agrícolas, forraje para animales, material sanitario, de todo, dice el portavoz sindical. Uno de esos barcos fue alcanzado por un dron en Irak, en el que un marino de nacionalidad india fue asesinado y el resto de los marinos tuvo que ser evacuado. El barco se rompióendos y hubo que buscar toda la documentación de los trabajadores para poder repatriar a los supervivientes y el cadaver a India.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.